रिलायंस रिटेल Just Dial में खरीदेगी 40.95 फीसदी हिस्सेदारी, 3497 करोड़ रुपये में हुआ सौदा

Reliance Retail’s New deal : रिलायंस रिटेल ( Reliance Retail Ventures Ltd) जस्ट डायल (Just Dial ) में 40.95 फीसदी हिस्सेदारी करेगी. कंपनी ने शुक्रवार को इसका ऐलान किया. कंपनी ने कहा है कि इसके लिए वह 3,497 करोड़ रुपये अदा करेगी. रिलायंस रिटेल के इस फैसले से तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स मार्केट में रिलायंस के कदम और मजबूत होंगे. कंपनी जस्ट डायल की बाकी 26 फीसदी हिस्सेदारी के लिए ओपन ऑफर लाएगी.

रिलायंस की ओर Just Dial में किया गया यह निवेश इसकी डिजिटल रणनीति का एक हिस्सा है. पिछले कुछ समय में रिलायंस रिटेल ने और भी कई कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदी है. इनमें नेटमेड्स ( Netmeds, अरबन लैडर (Urban Ladder ) जैसी कंपनियां शामिल

हैं. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रिटेल इकाई रिलायंस रिटेल Just Dial के 2.17 करोड़ इक्विटी शेयर खरीदने के लिए ( यह कंपनी की 26 फीसदी हिस्सेदारी के बराबर है) ओपन ऑफर का ऐलान करेगी. सेबी में एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कंपनी ने कहा है कि वह जल्दी ही ओपन ऑफर लाने के लिए सार्वजनिक घोषणा करेगी.

क्या फोर्ड इंडिया की होगी भारत से विदाई, जानिए आखिर यह नौबत क्यों आई?

जस्ट डायल के फाउंडर और वीएसएस मणि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के तौर पर काम करते रहेंगे. रिलायंस रिटेल के मुताबिक वह कंपनी के अगले फेज के ग्रोथ के लिए काम करेंगे. रिलायंस रिटेल और जस्ट डायल के बीच यह सौदा शेयरधारकों की मंजूरी पर निर्भर करेगा. रिलायंस रिटेल को 40.95 फीसदी हिस्सेदारी में से 25.33 फीसदी हिस्सेदारी प्रीफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट के जरिये मिलेंगे. जस्ट डायल के 2.12 करोड़ इक्विटी प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट में रिलायंस रिटेल को मिलेंगे. ये शेयर कंपनी को 1022.25 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से मिलेगे. रिलायंस रिटेल जस्ट डायल के प्रमोटर वीएसएस मणि से 1.31 करोड़ इक्विटी शेयर खरीदेगी. इस सौदे से रिलायंस रिटेल को जस्ट डायल का 3.04 करोड़ लोगों का डेटाबेस भी मिलेगा. मणि ने 25 साल पहले जस्ट डायल शुरू किया था.

.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.