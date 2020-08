JioMart की फ्रेंचाइजी के नाम पर धोखाधड़ी, कंपनी ने किया अलर्ट; दूर रहें इन 10 फर्जी साइट्स से

हाल ही में शुरू हुए ग्रॉसरी प्लेटफॉर्म जियोमार्ट (JioMart) की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी चल रही है. यह जानकारी रिलायंस रिटेल (Reliance Retail) ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी है और लोगों को आगाह किया है. कंपनी का कहना है कि जियोमार्ट के नाम पर फर्जी वेबसाइट चल रही हैं और लोगों को फ्रेंचाइजी या डीलरशिप दिलाने के नाम पर ठगा जा रहा है.

रिलायंस रिटेल ने अपने चेतावनी नोटिस में कहा है, “हम वर्तमान में किसी भी डीलरशिप या फ्रेंचाइजी मॉडल को न तो चला रहे हैं और न ही हमने किसी डीलर या फ्रेंचाइजी को नियुक्त करने के लिए किसी फ्रेंचाइजी या किसी एजेंट को नियुक्त किया है. साथ ही हम फ्रेंचाइजी नियुक्त करने के नाम पर किसी भी तरह की कोई भी धनराशि नहीं लेते हैं.”

रिलायंस रिटेल ने कहा है कि जियोमार्ट की आधिकारिक वेबसाइट https://www.jiomart.com/ है. कुछ जालसाज जियोमार्ट होने या जियोमार्ट से जुड़े होने का ढोंग कर फर्जी वेबसाइट बनाकर जियोमार्ट सेवाओं की फ्रेंचाइजी देने के बहाने लोगों को धोखा दे रहे हैं. कंपनी ने कुछ फर्जी वेबसाइट्स की सूची जारी की है, जो इस तरह है…

1- jmartfranchise.in

2- jiodealership.com

3- jiomartfranchises.com

4- jiomartshop.info

5- jiomartreliance.com

6- jiomartfranchiseonline.com

7- jiomartsfranchises.online

8- jiomart-franchise.com

9- jiomartindia.in.net

10- jiomartfranchise.co

An important notice issued by Reliance Retail is here. For your kind attention and support.

रिलायंस रिटेल ने आम लोगों, मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स और डीलर्स सभी को ऐसे जालसाजों और उकनी ऑनलाइन फ्रॉड गतिविधियों को लेकर चेताया है. कंपनी ने यह भी कहा है कि ऐसे बेइमान लोगों के साथ ​किसी भी तरह की बिजनेस डीलिंग के लिए रिलायंस रिटेल जिम्मेदार नहीं होगी. कंपनी ने यह भी कहा कि हम अपनी अच्छी छवि, साख और अपने ट्रेडमार्क/नाम को बचाने और उसका गलत इस्तेमाल रोकने के लिए ऐसे जालसाजों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराने में नहीं हिचकेंगे.

रिलायंस रिटेल ने लोगों से कहा है कि अगर आपको ऐसी किसी गलत गतिविधि के बारे में जानकारी है या ऐसी जालसाज गतिविधि में शामिल किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी है तो इस पते पर संपर्क किया जा सकता है…

