JioPhone Next 4G सिर्फ 500 रुपये में होगा आपका, जानिए 10 सितंबर को लॉन्च होने वाले सबसे सस्ते स्मार्टफोन की खासियत

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गणेश चतुर्थी ( 10 Septmeber 2021) JioPhone Next को लॉन्च करने का ऐलान किया है. यह देश का सबसे सस्ता स्मार्टफोन होगा. माना जा रहा है कि इस फोन की लॉन्चिंग से एक तरफ जियो के सब्सक्राइबर में और तेजी आएगी वहीं देश में स्मार्टफोन बेच रही दूसरी कंपनियों के सामने भी कड़ी चुनौती पेश आएगी. कई इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इसे मोबाइल इंडस्ट्री का गेमचेंजर मान रहे हैं. JioPhone Next महज 3500 रुपये में बाजार में उतारा जा सकता है. इसे दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन भी कहा जा रहा है. आइए जानते हैं इस फोन की खासियत.

फोन की कीमत इसका सबसे बड़ा आकर्षण है. हाल में आई खबरों के मुताबिक JioPhone next की कीमत 3499 रुपये हो सकती है. हालांकि कुछ खबरों में इसकी कीमत 5000 रुपये रखने की बात कही जा रही है. इसे दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन बताया जा रहा है.

स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 215 processor के साथ उतारा जाएगा जो 4G नेटवर्क को सपोर्ट करेगा. ग्राहकों को 2GB और 3GB वैरिएंट का ऑप्शन मिल सकता है. जहां तक इंटरनल स्टोरेज का सवाल है तो फोन 16GB और 32GB के वैरिएंट में उतारे जाएंगे.

फोन Android 11 के साथ लॉन्च किया जाएगा. एंट्री लेवल फोन में पहले से यह इंस्टाल होगा. साथ ही 5.5 इंच का डिस्पले और HD resolution होगा.

दूसरे फीचर्स में GPS शामिल हैं. eMMC 4.5 स्टोरेज और ब्लूटूथ 4.2 भी लगा होगा . JioPhone Next कई रंगों में उपलब्ध होगा.

Realme ने भारत में बढ़ाए दाम, 1500 रुपये तक महंगे हुए कंपनी के स्मार्टफोन

JioPhone Next की बिक्री एक स्कीम के तहत की जाएगी. फोन खरीदते वक्त ग्राहकों को एक साथ पूरा पैसा नहीं देना होगा. ग्राहक चाहें तो फोन खरीदते वक्त डिवाइस का दस फीसदी अदा कर फोन ले सकते हैं. ऐसे में ग्राहक JioPhone Next Basic को महज 500 रुपये देकर और JioPhone Next Advance को केवल 700 रुपये देकर खरीद पाएंगे.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.