Jio भारत में 1Gbps 5G स्पीड हासिल करने में कामयाब, क्वालकॉम के साथ की टेस्टिंग

Jio, Qualcomm successfully test 5G solutions: भारत में जल्द ही 5G सुविधा का लाभ कंज्यूमर्स को मिलने वाला है. असल में रिलायंस जियो (Reliance Jio) और क्वालकॉम (Qualcomm) ने भारत में 5G मोबाइल नेटवर्क की टेस्टिंग कामयाबी के साथ पूरी कर ली है. दोनों कंपनियों ने यह जानकारी अमेरिका के सैन डियागो में हुए एक वर्चुअल इवेंट में दी है. जियो और क्वालकॉम ने ऐलान किया कि उन्होंने रिलायंस जियो 5GNR सॉल्यूशंस और क्वालकॉम 5G RAN प्लेटफॉर्म पर 1 Gbps से ज्यादा स्पीड हासिल कर लिया है. अभी दुनियाभर में अमेरिका, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और जर्मनी जैसे देशों के 5G ग्राहकों को 1Gbps इंटरनेट स्पीड की सुविधा मिल रही है. अब यह सुविधा भारत में भी मिलेगी.

5G टेक्नोलॉजी के साथ यूजर्स को ज्यादा तेज डाटा स्पीड और बेहतर अनुभव मिलेगा. क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज दुनिया की अग्रणी वायरलेस टेक्नोल़जी इनोवेटर है और 5G तकनीक पर काम करती है. रिलायंस जियो ने कहा कि वह क्वालकॉम के साथ मिलकर घरेलू 5G सॉल्यूशंस और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है. कंपनी घरेलू 5G टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस पर काम कर रही है जिसका इस्तेमाल रिटेल और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में होगा.

जियो की 5जी टेक्नोलॉजी पूरी तरह स्वदेशी होगी. जियो ने स्वदेशी 5G RAN (Radio Access Network) तैयार किया है जो अल्ट्रा हाई स्पीड आउटपुट देने के लिए परफेक्ट है. इस प्रोडक्ट का अमेरिका में सफल परीक्षण भी कर लिया गया है. रिलायंस जियो इंफोकॉम के प्रेसिडेंट मैथ्यू ओमेन ने कहा कि क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज के साथ सिक्योर RAN सॉल्यूशंस डेवलप करने और जियो प्लेटफॉर्म्स के साथ हम 5G नेटवर्क में आत्मनिर्भर हो रहे हैं.

लगभग तीन महीने पहले ही 15 जुलाई को रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम में मुकेश अंबानी ने 5G टेक्नॉलजी को लेकर एलान किए थे. मुकेश अंबानी ने कहा था कि 5जी स्पेक्ट्रम उपलब्ध होते ही रिलायंस जियो 5जी तकनीक की टेस्टिंग के लिए तैयार है.

इस साल जुलाई में क्वालकॉम वेंचर की इनवेस्टमेंट इकाई क्वालकॉम इंक ने जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेश का ऐलान किया था. क्वालकॉम ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 0.15 फीसदी हिस्सेदारी के लिए 730 करोड़ रुपए निवेश किए थे.

