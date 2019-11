Jio ने COAI पर लगाया आरोप, बाजार में फैला रहा भ्रम; टेलिकॉम सेक्टर में संकट नहीं

मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने बुधवार को सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) को लेटर लिखा. कंपनी ने COAI पर आरोप लगाया है कि उसने सरकार को बिना उसकी राय लिए टेलिकॉम सेक्टर में संकट की बात कही. जियो ने इसे लेकर एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल राजन मैथ्यूस को चिट्ठी में लिखा कि दो ऑपरेटर्स के फेल होने का सेक्टर में प्रतिस्पर्धा और केंद्र के डिजिटल इंडिया के एजेंडे पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

जियो ने COAI पर भरोसा तोड़ने और एक तरफ की धारणा के साथ काम करने का आरोप लगाया. जियो ने चिट्ठी में लिखा कि ऐसा लगता है कि सरकार को खत भेजने के लिए कोई बाहरी विचार के साथ काम किया गया. जियो के मुताबिक, ऐसे अनुचित व्यवहार से COAI ने यह साबित किया है कि COAI इंडस्ट्री संस्था न होकर दो सर्विस प्रोवाइडर्स वालों का मुखपत्र है.

जियो ने कहा कि वह COAI के खत के पीछे की मंशा, अंदाज और कंटेंट से पूरी तरह असहमत है जो किसी भी हिसाब से इंडस्ट्री के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते. COAI ने सरकार को लिखे अपने खत में कहा था कि अगर एयरटेल और वोडाफोन को केंद्र सरकार की और से तत्काल मदद नहीं मिलती, तो संकट पैदा हो जाएगा. उसने कहा था कि ये दोनों निजी टेलिकॉम कंपनियां वर्तमान सब्सक्राइबर बेस के 63 फीसदी को सर्विस देती हैं.

COAI का विरोध करते हुए जियो ने कहा कि कि वो उसका विरोध इसलिये कर रही है क्योंकि संस्था टेलिकॉम सेक्टर में संकट होने का प्रोपेगैंडा चला रही है. जियो ने कहा कि वे COAI की चिट्ठी के धमकी भरे और ब्लैकमेलिंग के अंदाज से असहमत है. इसके साथ ही जियो ने पुरानी ऑपरेटर कंपनियों पर सेक्टर में पर्याप्त निवेश नहीं करने और आर्थिक दबाव के बहाने मगरमच्छ के आंसू बहाने का आरोप लगाया.

जियो ने यह भी कहा कि ऑपरेटर्स ने नेटवर्क को मॉडर्नाइज करने में कोई रुचि नहीं दिखाई जबकि जियो ने 1.75 लाख करोड़ रुपये का इक्विटी निवेश किया है. इसलिए इनके फेल होने के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है. जियो ने ये भी कहा कि इनकी वित्तीय परेशानियों की वजह उनके खुद के काम और कमर्शियल तौर पर लिए गए फैसले हैं. इसलिए सरकार की इनकी परेशानी को दूर करने की कोई मजबूरी नहीं है.

