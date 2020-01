Reliance Jio Q3: जियो का मुनाफा 63% बढ़कर 1350 करोड़, 37 करोड़ हुए ग्राहक; ARPU 128.4

Reliance Jio Q3 Result Update: रिलांयस जियो के लिए वित्त वर्ष 2020 की तीसरी तिमाही बेहद शानदार रही है. इस दौरान कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 62.5 फीसदी बढ़कर 1350 करोड़ हो गया है. एक साल पहले की समान तिमाही में जियो को 831 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. वहीं तिमाही आधार पर भी मुनाफा 36.4 फीसदी बढ़ा है. सितंबर तिमाही में कंपनी को 990 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था.

दिसंबर तिमाही में रिलायंस जियो का सब्सक्राइबर बेस सालाना आधार पर 32.1 फीसदी बढ़ गया है. 31 दिसंबर 2019 तक जियो के कुल सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़कर 37 करोड़ हो गई. सितंबर तिमाही में जियो का सब्सक्राइबर बेस 35.52 करोड़ और जून तिमाही में 33.13 करोड़ सब्सक्राइबर्स थे. जबकि मार्च तिमाही में सब्सक्राइबर बेस 33.25 करोड़ था.

जियो का रेवेन्यू सालाना आधार पर 28.3 फीसदी बढ़कर 13968 करोड़ रुपये हो गया है. एक साल पहले की समान अवधि में यह 10884 करोड़ रुपये था. तिमाही आधार पर यह 6.4 फीसदी बढ़ा है. सितंबर तिमाही में रेवेन्यू 13130 करोड़ रुपये रहा था. जबकि जून तिमाही में रेवेन्यू 11,679 करोड़ रुपये और मार्च तिमाही में यह 11106 करोड़ था.

दिसंबर तिमाही में टैरिफ बढ़ाने का फायदा कंपनी को मिला. इस दौरान जियो का ARPU तिमाही आधार पर बढ़कर 128.4 रुपया हो गया. सितंबर तिमाही में जियो का ARPU घटकर 120 रुपया रह गया था. जबकि, जून तिमाही में जियो का ARPU 122 रुपया रहा था. मार्च तिमाही में यह 126.2 रुपये था.

दिसंबर तिमाही में जियो का EBITDA सालाना आधार पर 38.2 फीसदी बढ़कर 5606 करोड़ रुपये हो गया है. एक साल पहले की समान अवधि में EBITDA 4053 करोड़ रुपये था. जबकि तिमाही आधार पर यह 8.4 फीयसदी बढ़ा है. सितंबर तिमाही में EBITDA 5166 करोड़ रुपये था. दिसंबर तिमाही में जियो का EBITDA मार्जिन सालाना आधार पर 286 बेसिस प्वॉइंट बढ़कर 40.1 फीसदी रहा है. वहीं, तिमाही आधार पर यह 75 बेसिस प्वॉइंट बढ़ा है. एक साल पहले की समान अवधि में यह 37.2 फीसदी और पिछली तिमाही में 39.2 फीसदी था.

