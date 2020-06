4G के बाद 5G में भी Jio बजाएगी डंका, पूरी है तैयारी: RIL की सालाना रिपोर्ट में खुलासा

लांचिंग के महज 3 साल बाद ही रिलायंस जियो (Reliance Jio) ग्राहकों और एजीआर (AGR) के मामले में देश का नंबर 1 मोबाइल दूरसंचार ऑपरेटर बन गया है. रिलायंस जियो बाजार की गतिशीलता के आधार पर भारत में 5जी इकोसिस्टम के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) ने अपनी लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट में ये कहा है. मोबाइल सर्विसेज के लिए फ्लोर प्राइसेस पर आरआईएल का कहना है कि आपरेटर्स द्वारा दिसंबर में टैरिफ की कीमतों में बढ़ोत्तरी से यह साफ होता है कि हाल के दिनों में बाजार की गतिशीलता में सुधार हुआ है.

शेयरधारकों को लिखे अपने लेटर में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि अभी भी लाखों लोग 2जी फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं. ये इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. भारत को तुरंत 2जी से 4जी युग में और उसके भूमिका महत्वपूर्ण होगी. सरकार ने भी वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान स्पेक्ट्रम नीलामी के अगले दौर के संचालन के इरादे भी व्यक्त किए हैं. ऐसे में जियो अपने तैयार 5G नेटवर्क और व्यापक फाइबर एसेट्स के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को तैयार है.

अंबानी ने कहा कि पिछले 2 साल की बात करें JioPhone ने करीब 100 मिलियन यानी 10 करोड़ फीचर फोन (2G) यूजर्स को 4जी नेटवर्क में सफलतापूर्वक स्थानांतरित करने का काम किया है. भारत के लिए विशेष रूप से टेक्नोलॉजी के निर्माण में Jio की सफलता और देश भर में इसके प्रसार की क्षमता ने वैश्विक टेक्नोलॉजी लीडर्स मसलन फेसबुक और माइक्रोसाफ्ट ग्लोबल को इसके साथ साझेदारी करने के लिए आकर्षित किया है.

अंबानी ने भारत में ब्रॉडबैंड डाटा बाजार बनाने में Jio को एक प्रमुख कैटेलिस्ट के रूप में बताते हुए कहा कि यह अब समायोजित सकल राजस्व (AGR) और ग्राहकों दोनों द्वारा देश में नंबर एक मोबाइल दूरसंचार ऑपरेटर है. रिलायंस जियो घरों और उद्यमों में अपनी अत्याधुनिक वायरलाइन सेवाओं को चालू कर रहा है. उन्होंने कहा कि यह सब जोड़ने से प्लेटफॉर्म आधारित डिजिटल सेवाओं की पेशकश के लिए एक मजबूत नींव रखने में मदद मिलेगी.

रिपोर्ट के अनुसार, Jio मार्च 2020 तक JioFiber सेवाओं के साथ लगभग एक मिलियन घरों से जुड़ चुका है. अंबानी ने आगे कहा कि डिजिटल कॉमर्स पहल के रोलआउट से संगठित खुदरा व्यापार के लिए मौके और बढ़ेंगे. रिलायंस रिटेल और व्हाट्सएप ने साथ मिलकर कमर्शियल पार्टनरशिप किया है. इसके तहत व्हाट्सएप का उपयोग करते हुए JioMart प्लेटफॉर्म पर रिलायंस रिटेल के डिजिटल वाणिज्य व्यापार को और तेज करने और व्हाट्सएप पर छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए कमर्शियल पार्टनरशिप हुई है.

