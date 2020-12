Jio New Year Gift: जियो कस्टमर्स के लिए बड़ी खबर, 1 जनवरी से देशभर में किसी भी नेटवर्क पर वॉयस कॉल फ्री

Reliance Jio New Year Gift: रिलायंस जियो के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है. रिलायंस जियो इंफोकॉम ने 1 जनवरी से इंटरकनेक्टेड यूजेज चार्जेज (IUC) खत्म करने का फैसला किया है. इसका मतलब यह हुआ कि 1 जनवरी से देशभर में जियो से किसी भी नेटवर्क पर वॉइस कॉल फ्री हो गई है. रिलायंस जियो का कहना है कि हमने वॉयस कॉल चार्जेज को शून्य पर लाने की प्रतिबद्धता जताई थी, जिसके बाद यह फैसला लिया है. आईयूसी चार्जेज खत्म होने के बाद डोमेस्टिक वॉइस कॉल्स फ्री कर दी जाएंगी. 1 जनवरी 2021 से दोबारा सभी कॉल्स फ्री कर दी जाएंगी.जियो का कहना है कि ऑन-नेट घरेलू वॉयस कॉल जियो नेटवर्क पर हमेशा फ्री रहे हैं.

इस एलान के बाद अब नए साल से पूरे देश में जियो के नेटवर्क से किसी भी नेटवर्क पर कॉल करने के लिए जियो ग्राहकों को पैसे नहीं देने होंगे. यह सुविधा देशभर में किसी भी एरिया के लिए होगा. वर्तमान में, आईयूसी व्यवस्था की वजह से ग्राहकों को ऑफ-नेट वॉइस कॉल के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं.

बता दें कि सितंबर 2019 में टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने मोबाइल-टू-मोबाइल कॉल्स के लिए आईयूसी को जनवरी 2020 के आगे तक के लिए बढ़ा दिया था. इसके बाद जियो ने अपने ग्राहकों से ऑफ-नेट वॉइस कॉल के लिए चार्ज करना शुरू किया. हालांकि, जियो की ओर से लिए जाने वाला यह चार्ज आईयूसी चार्ज के बराबर ही था. कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि ऑन-नेट डोमेस्टिक कॉल्स जियो नेटवर्क पर अभी भी बिल्कुल फ्री है. कंपनी ने कहा कि VoLTE जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी का लाभ आम भारतीय नागरिकों तक पहुंचाने के लिए रिलायंस जियो प्रतिबद्ध है.

भारत का टेलिकॉम सब्सक्राइबर बेस अक्टूबर में बढ़कर 1.17 बिलियन के पार पहुंच गया. जिसमें सबसे ज्यादा ग्रहक जियो के पास हैं. अक्टूबर महीने तक की बात करें तो रिलायंस जियो ने इस महीने में 2.22 मिलियन नए मोबाइल ग्राहकों को जोड़ा है. जिससे उसका कुल सब्सक्राइबर बेस समीक्षाधीन महीने में 406.35 मिलियन यानी 40 करोड़ के पार चला गया है. एयरटेल ने अक्टूबर में 3.67 मिलियन नए ग्राहक जोड़े, जिससे उसके कुल वायरलेस ग्राहकों की संख्या अक्टूबर 2020 में 330.28 मिलियन यानी 33 करोड़ से ज्यादा पहुंच गई.

