Reliance Jio Q1 Results: पहली तिमाही में रिलायंस जियो का शुद्ध लाभ 183% बढ़ा, ऑपरेटिंग रेवेन्यु 33% बढ़कर 16557 करोड़

Reliance Jio Q1 Result Updates: रिलायंस जियो को वित्त वर्ष 2020-21 की अप्रैल-जून तिमाही में 2,520 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ है. यह पिछले साल से 182.8 फीसदी अधिक है. जियो का ऑपरेटिंग रेवेन्यु 33.7 फीसदी बढ़कर 16557 करोड़ रुपये रहा. इससे पहले के वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 891 करोड़ रुपये का रहा था. अप्रैल-जून 2020 में जियो का EBITDA 55.4% बढ़कर 7,281 करोड़ रुपये रहा, वहीं EBITDA मार्जिन बढ़कर 44.0% हो गया, जो पिछले साल 34.7 फीसदी था.

30 जून को कंपनी का कस्टमर बेस 39.83 यूजर्स का था. जियो द्वारा जारी बयान के मुताबिक, पहली तिमाही में कंपनी का ARPU 140.3 रुपये प्रति सब्सक्राइबर प्रति माह रहा. यह सालाना आधार पर 30.2 फीसदी की बढ़ोत्तरी है.

जियो ने बयान में कहा कि जियो प्लेटफॉर्म्स ने 13 निवेशकों को हिस्सेदारी बिक्री के जरिए 152,056 करोड़ रुपये जुटाए हैं. इन निवेशकों में Facebook, Google, Silver Lake, Vista Equity Partners, General Atlantic, KKR, Mubadala, ADIA, TPG, L Catterton, Public Investment Fund of Saudi Arabia, Intel Capital और Qualcomm Ventures शामिल हैं. इन इन्वेस्टमेंट के पूरा होने पर रिलायंस इंडस्ट्रीज की जियो प्लेटफॉर्म में हिस्सेदारी फुली डायल्यूटेड बेसिस पर 66.48% रह जाएगी.

यह भी कहा गया कि कुल इन्वेस्टमेंट में से जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड को अभी 10 निवेशकों से स​ब्सक्रिप्शन अमाउंट के तार पर 115,694 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं. निवेश की मौजूदा प्रक्रिया गूगल द्वारा फुली डायल्यूटेड बेसिस पर 7.73 फीसदी हिस्सेदारी 33737 करोड़ रुपये में खरीदे जाने के बाद पूरी हो चुकी है.

