facebook के बाद Jio की एक और बड़ी डील, US कंपनी सिल्वर लेक ने 5656 करोड़ में खरीदी 1% हिस्सेदारी

Reliance Jio, PE Silver Lake Deal: रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने टेलिकॉम आर्म जियो के लिए एक और बड़ी डील की है. अब अमेरिका की प्राइवेट इक्विटी दिग्गज कंपनी सिल्वर लेक ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 1 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है. यह डील 5,655.75 करोड़ रुपये में हुई है. इस निवेश के बाद रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स की वैल्यू 4.9 लाख करोड़ रुपये हो जाएगी. वहीं इंटरप्राइजेज वैल्यू 5.15 लाख करोड़ होगी. यह सौदा 12.5 फीसदी प्रीमियम पर होगा. अगर मार्केट कैप के लिहाज से देखें तो इस वैल्यू के साथ जियो बीएसई पर लिस्टेड टॉप 5 कंपनियों में शामिल हो गया है. महज 3.5 साल में उसकी वैल्यू प्रतिस्पर्धी कंपनी एयरटेल से ज्यादा हो गई है.

पिछले महीने रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंट साइट फेसबुक के साथ डील की थी. इस डील के तहत जियो की करीब 9.9 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए फेसबुक 43,574 करोड़ का निवेश करेगा. माना जा रहा है कि डील के बाद रिटेल, इंटरनेट और डिजिटिल बिजनेस में ग्रोथ आएगी और साथ आरआईएल की बैलेंसशीट मजबूत होगी. दूसरा बड़ा फायदा होगा कि मिलने वाली रकम से कंपनी को अपना कर्ज भी खत्म करने में मदद मिलेगी.

अमेरिका की प्राइवेट इक्विटी कंपनी सिल्वरलेक पार्टनर्स मैं जियो प्लेटफार्म में 1 फीसदी हिस्सेदारी 75 करोड़ डॉलर यानी करीब 5655.75 करोड़ रुपए में खरीदी है. यह डील 12.5 फीसदी प्रीमियम पर होगा. इस डील के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज के इस डिजिटल यूनिट की वैल्यू 6500 करोड़ डॉलर हो गई है. सिल्वर लेक की यह डील फेसबुक डील के मुकाबले ज्यादा वैल्यूएशन पर हुई है.

सिल्वर लेक टेक्नोलॉजी को 1999 में शुरू किया गया था. भारत में इसने निवेश के मामले में 2013 में डूब्यू किया था, जब बंगलोर की एक कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी. सिल्वर लेक ने 2013 में पीसी कंपनी डेल का अधिग्रहण किया था, जिसके बाद वह सबकी नजरों में आई थी. टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियों में निवेश करने के मामले में यह दुनिया की दिग्गज कंपनियों में शामिल है. सिल्वर लेक का कंबाइंड AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 4300 करोड़ डॉलर का है. कंपनी ने करीब 100 से ज्यादा निवेश किए हैं.

आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इस डील का स्वागत करते हुए कहा कि हमें सिल्वर लेक के साथ पार्टनरशिप करने पर खुशी हो रही है. इससे इंडियन डिजिटल सिस्टम का ट्रांफॉर्म होगा और यह तेजी से ग्रोथ करेगा. इस डील से इंडियन डिजिटल सोसाइटी को बहुत ज्यादा फायदा होगा. उन्होंने कहा कि सिल्वर लेक का रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग है और यह टेक व फाइनेंस में एक सम्मानित नाम है. फिलहाल हम इस डील को लेकर उत्साहित हैं.

