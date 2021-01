Reliance Jio 5th Strongest Brand: रिलायंस इंडस्‍ट्रील के टेलिकॉम आर्म रिलायंस जियो को अभी 5 साल भी नहीं हुए हैं और यह दुनिया की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड बन गई है. ब्रांड फाइनेंस ग्‍लोबल 500 2021 नाम से एक रिपोर्ट में यह बताया गया है. जियो का BSI स्‍कोर 100 में से 91.7 है और इसे एलीट AAA+ ब्रांड रेटिंग हासिल हुई है. जियो इस लिस्‍ट में दुनिया की कई जानी मानी कंपनियों से आगे है. इस लिस्‍ट में चाइनीज मोबाइल ऐप WeChat को पहला स्‍थान दिया गया है.

सितंबर 2016 के बनी जियो दुनिया में तेजी से ग्रोथ कर रही टेलिकॉम कंपनी है. इसे दुनिया की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड बनने में 5 साल से भी कम का समय लगा है. जियो के पास अभी 40 करोड़ से ज्‍यदा का कस्‍टमर बेस है. घरेलू स्‍तर पर यह सबसे बड़ी मोबाइल नेर्टव‍क ऑपरेटर है, जबकि दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है.

टॉप 5 की बात करें तो जियो से आगे 4 कंपनियां हैं. इनमें पहले नंबर पर चाइनीज मोबाइल ऐप WeChat है. WeChat को 100 में से 95.4 ब्रांड स्‍ट्रेंथ इंडेक्‍स (BSI) स्‍कोर हासिल हुआ है. वहीं इसे भी एलीट AAA+ रेटिंग हासिल है.

इसके बाद दूसरे नंबर पर आटो जियांट फेरारी शामिल है, जिसे 93.9 BSI स्‍कोर हा‍सिल हुआ हे. तीसरे नंबर पर रशियन ब्रांड Sber है जिसका BSI स्‍कोर 92 है. जबकि चौथे नंबर पर कोका कोला है, जिसका BSI स्‍कोर 91.7 है.

इस रैंकिंग में जियो एप्‍पल और अमेजॉन जैसी कंपनियों से आगे है. छठें नंबर पर Deloitte है, जिसका BSI स्‍कोर 91 है. 7वें नंबर पर LEGO है, जिसका 90.2 है. 89.7 BSI स्‍कोर के साथ amazon आठवें नंबर पर तो 89.9 स्‍कोर के साथ डिज्‍नी 9वें नंबर है तो BSI स्‍कोर 89.6 के साथ EY 10वें नंबर पर है. लिस्‍ट में अमेरिकी ऑनलाइन पेमेंट कंपनी PayPal 12वें नंबर पर है. चाइनी कंपनी अलीबाबा 18वें नंबर पर है. एप्‍पल लिस्‍ट में 19वें, पेप्‍सी 20वें और HDFC बैंक 5वें स्‍थान पर है.

