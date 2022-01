Stocks in Focus: Adani Enterprises- Voda Idea समेत इन शेयरों पर आज फोकस, इंट्रा-डे के लिए एक्सपर्ट्स सुझा रहे हैं ये स्टॉक्स

Stocks in Focus: कारोबार के दौरान आज रिलायंस, वोडाफोन आइडिया और अडाणी एंटरप्राइजेज जैसे शेयरों पर फोकस रहेगा.

आज रिलायंस, वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक, एनएचपीसी, अडाणी एंटरप्राइजेज और एनटीपीसी पर फोकस रहेगा. (Image- Pixabay)

Market Outlook: नए साल में घरेलू मार्केट की रैली आज (6 जनवरी) थम गई है और साप्ताहिक F&O एक्सपायरी के दिन बीएसई सेंसेक्स व निफ्टी 50 में गिरावट का रूझान है. हेम सिक्योरिटीज के हेड-पीएमएस मोहित निगम के मुताबिक निफ्टी को 17600 के लेवल पर तात्कालिक सपोर्ट मिल रहा है और इसे 18200 के लेवल पर तगड़ा रेजिस्टेंस झेलना पड़ रहा है. वहीं रिलायंस सिक्योरिटीज के मुताबिक आज गिरावट के समय निफ्टी को 17600-17500 जोन में सपोर्ट मिल सकता है. इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो आज रिलायंस, वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक, एनएचपीसी, अडाणी एंटरप्राइजेज और एनटीपीसी पर फोकस रहेगा. स्टॉक मार्केट से जुड़े लाइव अपडेट्स के लिए यहां जुड़ें इन शेयरों पर आज फोकस

Vodafone Idea: दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीकॉम ट्रिब्यूनल टीडीसैट (TDSAT) के आदेश पर रोक लिया दिया है जिसके तहत कंपनी द्वारा लो टैरिफ प्लान पर आउटगोइंग एसएमएस फैसिलिटी नहीं देने पर दूरसंचार नियामक TRAI वोडाफोन आइडिया के खिलाफ कार्रवाई कर सकती थी. आउटगोइंग फैसिलिटी नहीं दिए जाने के चलते ग्राहक मोबाइल नंबर पोर्ट करने के लिए मैसेज नहीं भेज सकते.

रिलायंस सिक्योरिटीज के मुताबिक आज इंट्रा-डे में मारुति, बंधन बैंक और ग्रासिम पर दांव लगा सकते हैं.

MARUTI: 7,740- 7,700 रुपये की प्राइस रेंज में 7,910 रुपये के टारगेट प्राइस और 7,590 रुपये के स्टॉप लॉस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं.

BANDHANBNK: 256- 254 रुपये की प्राइस रेंज में 249 रुपये का स्टॉप लॉस रख 274 रुपये के टारगेट प्राइस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं.

GRASIM: 1,726- 1,714 रुपये की प्राइस रेंज में 1,795 रुपये के टारगेट प्राइस और 1,680 रुपये के स्टॉप लॉस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं. (स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

