Stock Tips: Reliance Industries समेत इन 3 शेयरों में मिल सकता है मुनाफा, जानिए इनका टारगेट प्राइस

Stock Tips: मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के शेयर की कीमत में अक्टूबर मध्य से 11% से ज्यादा की गिरावट आई है. आईसीआईसीआई डायरेक्ट (ICICI Direct) के एनालिस्ट्स का कहना है कि यह शेयर अब पिछले ब्रेक-आउट लेवल्स के करीब है, जो निवेशकों के लिए इसे खरीदने का अच्छा मौका हो सकता है. तेल से लेकर टेलिकॉम और रिटेल तक तमाम सेक्टर्स में दबदबा रखने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अलावा, ICICI Direct के एनालिस्ट्स ने हिंडाल्को (Hindalco) और जिंदल स्टेनलेस को भी खरीदने लायक शेयरों के रूप में चुना है. मेटल स्पेस को लेकर ब्रोकरेज फर्म बुलिश है और एक हेल्दी प्राइस/टाइम करेक्शन के बाद इसमें स्ट्रक्चरल अपट्रेंड की उम्मीद कर रही है.

आईसीआईसीआई डायरेक्ट (ICICI Direct) के एनालिस्ट्स का कहना है कि सितंबर में ब्रेकआउट के बाद टेलिकॉम सेक्टर कई साल बाद बेहतर प्रदर्शन कर रहा है. एनालिस्ट्स ने RIL को इस सेक्टर में बेहतर बताया है. एनालिस्ट्स के अनुसार, स्टॉक अपने की सपोर्ट लेवल पर पहुंच गया है और इसमें जोखिम के साथ पैसा कमाने का मौका है. ब्रोकरेज फर्म ने इसके लिए टारगेट प्राइस 2,745 रुपये रखा है. स्टॉक को टारगेट प्राइस तक पहुंचने के लिए मौजूदा स्तरों से 13% की तेजी लानी होगी.

दिसंबर महीने में अब तक हिंडाल्को के शेयर की कीमत 11% बढ़ चुकी है. आईसीआईसीआई डायरेक्ट (ICICI Direct) के एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस शेयर को राइजिंग चैनल के निचले बैंड और 200 दिनों के EMA (अभी 403) के पास सपोर्ट लेते हुए रिबाउंडिंग करते देखा जा रहा है. इस तरह, इसमें जोखिम के साथ पैसा कमाने का मौका बन रहा है. शेयर के लिए की सपोर्ट जोन 400-430 रुपये प्रति शेयर पर देखा जा रहा है.

ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक सब्सिडियरी कंपनी Novelis के अच्छे प्रदर्शन ने हिंडाल्को के कंसोलिडेटेड ऑपरेशन परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में मदद की है. की यूजर इंडस्ट्रीज़ की अच्छी मांग के कारण आगे भी, Novelis के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है, जो कंसोलिडेटेड एंटिटी के लिए अच्छा संकेत है. ब्रोकरेज के एनालिस्ट इस शेयर में 508 रुपये का टारगेट प्राइस देख रहे हैं. यानी इस हिसाब से उन्हें इसमें अभी 10% की तेजी आने की उम्मीद लग रही है.

इस महीने अब तक जिंदल स्टेनलेस के शेयर की कीमत 10% बढ़ गई है. आईसीआईसीआई डायरेक्ट (ICICI Direct) के टेक्निकल एनालिस्ट्स के मुताबिक यह शेयर 207 रुपये प्रति शेयर की नई ऊंचाई हासिल कर सकता है. जिंदल स्टेनलेस भारत की सबसे बड़ा स्टेनलेस स्टील निर्माता कंपनी है. इसके जाजपुर, ओडिशा संयंत्र की स्टेनलेस स्टील उत्पादन क्षमता 11 लाख टन प्रति वर्ष है. ब्रोकरेज हाउस के मुताबिक कंपनी ने Hot Rolled Annealed Pickled (HRAP) और Cold Rolled Annealed Pickled की क्षमता बढ़ाकर अपनी डाउनस्ट्रीम कैपेसिटी बढ़ाने की भी योजना बनाई है.” अगर इस शेयर ने 202 रुपये का निर्धारित टारगेट प्राइस हासिल कर लिया तो मौजूदा स्तर से करीब 11% का रिटर्न दे सकता है.

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

(Article: Kshitij Bhargava)

