RIL अलग करेगी 75 अरब डॉलर का O2C बिजनेस, सऊदी अरामको को बेचने वाली है 20% हिस्सेदारी

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने कहा है कि इसके बोर्ड ने कंपनी के 75 अरब डॉलर के ऑयल टू ​केमिकल (O2C) बिजनेस को एक अलग डिवीजन में बदलने को मंजूरी दी है. ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि O2C बिजनेस में 20 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री सऊदी अरब की तेल कंपनी सऊदी अरामको को की जा सके.

RIL बोर्ड ने अपने चौथी तिमाही रिजल्ट स्टेटमेंट में कहा कि बोर्ड ने O2C अंडरटेकिंग को रिलायंस O2C लिमिटेड को ट्रांसफर करने की व्यवस्था करने के लिए एक स्कीम को मंजूरी दी है. कंपनी की O2C अंडरटेकिंग में एसेट्स और लायबिलिटीज के साथ रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, फ्यूल रिटेल व एविएशन फ्यूल (केवल अधिकांश रुचि) और बल्क होलसेल मार्केटिंग बिजेनेसेज की मौजूदगी वाला पूरा O2C बिजनेस आता है. बयान में आगे कहा गया कि इस स्कीम के लिए नेशनल कंपनी लॉ ​ट्रिब्यूनल की मंजूरी समेत कानूनों के तहत तय सभी आवश्यक नियामकीय मंजूरियां ली जाएंगी.

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मंजूरी के बाद कंपनी का O2C बिजनेस एक अलग यूनिट बन जाएगा. इसकी जियो प्लेटफॉर्म की तरह स्वतंत्र बैलेंस शीट होगी. बता दें कि RIL ने रिलायंस जियो समेत अपने सभी डिजिटल बिजनेसेज को जियो प्लेटफॉर्म में संगठित कर दिया था. पिछले सप्ताह जियो प्लेटफॉर्म्स की 9.99 फीसदी हिस्सेदारी फेसबुक को 5.7 अरब डॉलर में बेचने का फैसला किया गया है.

पिछले साल अगस्त में RIL के प्रमुख मुकेश अंबानी ने O2C की 20 फीसदी हिस्सेदारी सऊदी अरामको को बेचने के लिए इनीशियल एग्रीमेंट्स की घोषणा की थी. यह सौदा 15 अरब डॉलर में हो रहा है. इस सौदे में रिलायंस के सभी रिफाइनिंग व पेट्रोकेमिकल्स एसेट्स कवर होंगे. साथ ही फ्यूल रिटेलिंग बिजनेस की 49 फीसदी हिस्सेदारी ब्रिटेन की BP Plc को बेचने के बाद इस बिजनेस में रिलायंस की बची हिस्सेदारी भी सौदे में कवर होगी. सऊदी अरामको और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच यह डील मार्च 2020 में पूरी होने वाली थी लेकिन अब इसके इस साल के अंदर कभी पूरा होने का अनुमान है.

