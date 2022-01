Stocks in Focus: Colgate-Titan समेत इन शेयरों पर आज फोकस, इंट्रा-डे के लिए एक्सपर्ट्स सुझा रहे हैं ये स्टॉक्स

Stocks in Focus: कारोबार के दौरान आज रिलायंस, कोलगेट और अडाणी एंटरप्राइजेज जैसे शेयरों पर फोकस रहेगा.

आज रिलायंस, टाइटन, एचसीएल, अडाणी एंटरप्राइजेज, कोलगेट और वर्कहार्ड जैसे शेयरों पर फोकस रहेगा. (Image- Pixabay)

Market Outlook: नए साल की कारोबारी तेजी एक कारोबारी दिन पहले थम गई और सेंसेक्स व निफ्टी दोनों ही इंडेक्स साप्ताहिक F&O एक्सपायरी के दिन एक फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुए. अमेरिकी फेड रिजर्व की हालिया बैठक से उम्मीद से पहले ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेतों के चलते विदेशी बाजारों में गिरावट का असर यहां घरेलू मार्केट पर भी पड़ा था. तकनीकी एनालिस्ट्स का कहना है कि इंट्रा-डे में तेज गिरावट के बाद निफ्टी को को 17650/59300 को सपोर्ट मिा था लेकिन यह 17800/59800 के रेजिस्टेंस लेवल को पार नहीं कर सका. डेली चार्ट पर घरेलू इंडेक्स ने हैमर के समान कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है जिससे शॉर्ट टर्म में इसके कमजोर होने के संकेत मिल रहे हैं. कोटक सिक्योरिटीज के इक्विटी रिसर्च (रिटेल) प्रमुख श्रीकांत चौहान के मुताबिक मार्केट में वोलैटिलिटी बनी हुई है और आने वाले कुछ कारोबारी दिनों तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी. इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो कारोबार के दौरान आज रिलायंस, टाइटन, एचसीएल, अडाणी एंटरप्राइजेज, कोलगेट और वर्कहार्ड जैसे शेयरों पर फोकस रहेगा. स्टॉक मार्केट से जुड़े लाइव अपडेट्स के लिए यहां जुड़ें इन शेयरों पर आज फोकस

Reliance Industries Ltd: मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) के स्वामित्व वाली रिलायंस ने गुरुवार को जानकारी दी कि उसने देश के अब तक के सबसे बड़े बॉन्ड जारी करने के कार्यक्रम के जरिए 400 करोड़ डॉलर (29.75 हजार करोड़ रुपये) जुटाए हैं. यह बॉन्ड करीब तीन गुना ओवरसब्सक्राइब हुआ था. इसके अलावा रिलायंस ने गुरुवार को जानकारी दी है कि उसकी खुदरा इकाई रिलायंस रिटेल ने ई-कॉमर्स कंपनी डुंजो (Dunzo) में 25.8 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है. यह सौदा करीब 20 करोड़ डॉलर (1487.57 करोड़ रुपये) में हुआ है. समझौते के बाद दोनों कंपनियों ने अपने बयान में कहा कि डुंजो ने हाल ही में एक फंडिंग के जरिए 24 करोड़ डॉलर (1785.08 करोड़ रुपये जुटाए हैं.)

Wockhardt: इस फार्मा कंपनी ने गुरुवार को जानकारी दी कि उसके बोर्ड ने राइट इश्यू के जरिए 1 हजार करोड़ रुपये तक जुटाने की मंजूरी दी है. इन पैसों को कंपनी की कर्ज चुकता करने, फाइनेंसिंग आरएंडडी और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा.

Sterling And Wilson Renewable Energy: शपूरजी पालोनजी एंड कंपनी ने गुरुवार को स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी के 1.84 करोड़ शेयर रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर को बेचने की जानकारी दी. इस बिक्री के बाद स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी में शपूरजी पालोनजी एंड कंपनी की हिस्सेदारी 33.06 फीसदी रह गई.

Titan Company: टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन ने पिछली त्यौहारी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर 2021 में मांग में 36 फीसदी बढ़ोतरी को रिपोर्ट किया.

Adani Enterprises, NTPC: अडाणी एंटरप्राइजेज ने एनटीपीसी को कोयला सप्लाई करने का कांट्रैक्ट हासिल किया है. हालांकि अडाणी ग्रुप की इस कंपनी ने गुरुवार को कहा कि कांट्रैक्ट के तहत 10 लाख टन कोयले की आपूर्ति की जाएगी जो बहुत कम है.

Colgate-Palmolive: पांरपरिक डिस्ट्रीब्यूटर्स और कोलगेट-पॉमोलिव के बीच जारी रस्साकशी फिलहाल शांत हो गई है. कोलगेट-पॉमोलिव ने ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की जानकारी दी है.

HCL Technologies: दिग्गज आईटी कंपनी एचसीएल ने जर्मन आईटी कंसल्टिंग कंपनी गेसेलशॉफ्ट फर बैंकसिस्टम की 51 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा कर लिया है.

Anand Rathi Wealth: कंपनी ने वित्त वर्ष 2022 के लिए 5 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश का ऐलान किया है. इंट्रा-डे में इन स्टॉक्स पर लगा सकते हैं दांव

रिलायंस सिक्योरिटीज के मुताबिक आज इंट्रा-डे में ग्रासिम, आईपीसीए लैब और एमएंडएम फाइनेंस पर दांव लगा सकते हैं. GRASIM: 1735- 1750 रुपये की प्राइस रेंज में 1690 रुपये के टारगेट प्राइस और 1765 रुपये के स्टॉप लॉस पर शॉर्ट पोजिशन ले सकते हैं.

1735- 1750 रुपये की प्राइस रेंज में 1690 रुपये के टारगेट प्राइस और 1765 रुपये के स्टॉप लॉस पर शॉर्ट पोजिशन ले सकते हैं. IPCALAB: 2110- 2130 रुपये की प्राइस रेंज में 2090 रुपये का स्टॉप लॉस रख 2230 रुपये के टारगेट प्राइस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं.

2110- 2130 रुपये की प्राइस रेंज में 2090 रुपये का स्टॉप लॉस रख 2230 रुपये के टारगेट प्राइस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं. M&MFIN: 151-154 रुपये की प्राइस रेंज में 162 रुपये के टारगेट प्राइस और 149 रुपये के स्टॉप लॉस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं. (स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

