Stocks in Focus: Reliance-TCS समेत इन शेयरों पर आज फोकस, इंट्रा-डे के लिए एक्सपर्ट्स सुझा रहे हैं ये स्टॉक्स

Market Outlook: नए साल 2022 में घरेलू मार्केट मजबूती के साथ प्रवेश किया और इस साल के अधिकतर कारोबारी दिन सेंसेक्स व निफ्टी में तेजी रही. शुक्रवार को भी घरेलू बेंचमार्क इंडेक्स मजबूत हुए. इस कारोबारी हफ्ते आईटी कंपनियों के वित्तीय नतीजों पर फोकस रहेगा. इसके अलावा भारत व अमेरिका में महंगाई के आंकड़े भी बाजार की चाल को प्रभावित करेंगे. मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि हायर साइड में वोलैटिलिटी बनी रह सकती है और ऐसे में निवेशकों को सावधान रहने की जरूरत है. इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो रिलायंस, टाटा स्टील, डी मार्ट, टीसीएस, अडाणी एंटरप्राइजेज, डीएलएफ, टीसीएस, 5पैसा कैपिटल, आईसीआईसीआई बैंक और सीएसबी बैंक पर फोकस रहेगा. स्टॉक मार्केट से जुड़े लाइव अपडेट्स के लिए यहां जुड़ें इन स्टॉक्स पर रहेगा आज फोकस

Reliance Industries: मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस ने न्यूयॉर्क के प्रीमियम लग्जरी होटल मंडारिन ओरिएंटल की 73.37 फीसदी का अधिग्रहण किए जाने की जानकारी दी. 9.815 करोड़ डॉलर (728.13 रुपये) का यह सौदा कंपनी ने अपनी सब्सिडियरी रिलायंस इंडस्ट्रियल इंवेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स लिमिटेड के जरिए किया.

मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस ने न्यूयॉर्क के प्रीमियम लग्जरी होटल मंडारिन ओरिएंटल की 73.37 फीसदी का अधिग्रहण किए जाने की जानकारी दी. 9.815 करोड़ डॉलर (728.13 रुपये) का यह सौदा कंपनी ने अपनी सब्सिडियरी रिलायंस इंडस्ट्रियल इंवेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स लिमिटेड के जरिए किया. Tata Steel: टाटा ग्रुप की स्टील कंपनी ने ज्वाइंट वेंचर में मेडिका टीएस हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी को 26 फीसदी से बढ़ाकर 51 फीसदी कर दिया है. टाटा स्टील ने जानकारी दी है कि उसने 1 हजार रुपये वाले 5102 ऑप्शली कंवर्टिबल डिबेंचर्स को 10 रुपये के भाव वाले फुल्ली पेड-अप 510200 इक्विटी शेयरों में बदल दिया है.

टाटा ग्रुप की स्टील कंपनी ने ज्वाइंट वेंचर में मेडिका टीएस हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी को 26 फीसदी से बढ़ाकर 51 फीसदी कर दिया है. टाटा स्टील ने जानकारी दी है कि उसने 1 हजार रुपये वाले 5102 ऑप्शली कंवर्टिबल डिबेंचर्स को 10 रुपये के भाव वाले फुल्ली पेड-अप 510200 इक्विटी शेयरों में बदल दिया है. DMart: राधाकिशन दमानी के एवेन्यू सुपरमार्ट्स (डी मार्ट) का दिसंबर 2021 तिमाही में कंसालिडिटेड नेट प्रॉफिट 23.62 फीसदी बढ़कर 552.53 करोड़ रुपये हो गया. सालाना आधार पर दिसंबर तिमाही में ऑपरेशन से कंपनी का रेवेन्यू 22.22 फीसदी बढ़कर 9217 करोड़ रुपये हो गया.

राधाकिशन दमानी के एवेन्यू सुपरमार्ट्स (डी मार्ट) का दिसंबर 2021 तिमाही में कंसालिडिटेड नेट प्रॉफिट 23.62 फीसदी बढ़कर 552.53 करोड़ रुपये हो गया. सालाना आधार पर दिसंबर तिमाही में ऑपरेशन से कंपनी का रेवेन्यू 22.22 फीसदी बढ़कर 9217 करोड़ रुपये हो गया. TCS: दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस ने शुक्रवार को कंपनी के शेयरों के बायबैक के प्रस्ताव को लेकर जानकारी दी. जानकारी के मुताबिक 12 जनवरी को बैठक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयरों के बायबैक के प्रस्ताव पर विचार करेगी.

दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस ने शुक्रवार को कंपनी के शेयरों के बायबैक के प्रस्ताव को लेकर जानकारी दी. जानकारी के मुताबिक 12 जनवरी को बैठक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयरों के बायबैक के प्रस्ताव पर विचार करेगी. Adani Enterprises: गौतम अडाणी के स्वामित्व वाली अडाणी एंटरप्राइजेज एक नई सब्सिडियरी अडाणी न्यू इंडस्ट्रीज गठित की है. यह नई कंपनी ग्रीन हाइड्रोडन प्रोजेक्ट्स को पूरा करेगी और विंड टर्बाइन्स, सोलर मॉड्यूल्स और बैटरीज बनाएगी.

गौतम अडाणी के स्वामित्व वाली अडाणी एंटरप्राइजेज एक नई सब्सिडियरी अडाणी न्यू इंडस्ट्रीज गठित की है. यह नई कंपनी ग्रीन हाइड्रोडन प्रोजेक्ट्स को पूरा करेगी और विंड टर्बाइन्स, सोलर मॉड्यूल्स और बैटरीज बनाएगी. DLF: रीयल एस्टेट की दिग्गज कंपनी डीएलएफ ने शेयर बाजारों को नई दिल्ली में एक लग्जरी रेजिडेंशियल एड्रेस ‘वन मिडटाउन’ को लॉन्च करने की जानकारी दी है.

रीयल एस्टेट की दिग्गज कंपनी डीएलएफ ने शेयर बाजारों को नई दिल्ली में एक लग्जरी रेजिडेंशियल एड्रेस ‘वन मिडटाउन’ को लॉन्च करने की जानकारी दी है. CSB Bank: शनिवार को रेगुलेटरी फाइलिंग में सीएसबी बैंक ने जानकारी दी कि बैंक के एमडी और सीईओ सीवीआर राजेंद्रन ने समय से पहले रिटायरमेंट लिया है. उन्होंने चिकित्सकों की सलाह पर अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अपना पद छोड़ने का फैसला किया.

शनिवार को रेगुलेटरी फाइलिंग में सीएसबी बैंक ने जानकारी दी कि बैंक के एमडी और सीईओ सीवीआर राजेंद्रन ने समय से पहले रिटायरमेंट लिया है. उन्होंने चिकित्सकों की सलाह पर अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अपना पद छोड़ने का फैसला किया. ICICI Bank: केंद्रीय बैंक आरबीआई ने अनूप बागची को तीन साल के लिए आईसीआईसीआई बैंक के एग्जेक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर फिर से नियुक्ति की है. इंट्रा-डे में इन स्टॉक्स पर लगा सकते हैं दांव

रिलायंस सिक्योरिटीज के मुताबिक आज इंट्रा-डे में पॉलीकैब, अंबुजा सीमेंट्स और हैवेल्स पर दांव लगा सकते हैं. POLY CAB, AMBUJA CEMent, HAVELLs, POLYCAB: 2,445- 2,430 रुपये की प्राइस रेंज में 2,530 रुपये के टारगेट प्राइस और 2,414 रुपये के स्टॉप लॉस पर शॉर्ट पोजिशन ले सकते हैं.

2,445- 2,430 रुपये की प्राइस रेंज में 2,530 रुपये के टारगेट प्राइस और 2,414 रुपये के स्टॉप लॉस पर शॉर्ट पोजिशन ले सकते हैं. AMBUJACEM: 391- 389 रुपये की प्राइस रेंज में 384 रुपये का स्टॉप लॉस रख 404 रुपये के टारगेट प्राइस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं.

HAVELLS: 1,390- 1,405 रुपये की प्राइस रेंज में 1,340 रुपये के टारगेट प्राइस और 1,430 रुपये के स्टॉप लॉस पर शॉर्ट पोजिशन ले सकते हैं.

