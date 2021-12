Stock Tips: नए साल में Reliance Industries और SBI समेत ये 5 स्टॉक्स करा सकते हैं बंपर कमाई, जानें क्या है टारगेट प्राइस

Stock Tips: ब्रोकरेज व रिसर्च फर्म ICICI डायरेक्ट ने नए साल में Reliance Industries और SBI समेत पांच स्टॉक्स में निवेश की सलाह दी है जिनमें तेजी के मजबूत आसार दिख रहे हैं.

सेंसेक्स और निफ्टी ने 2021 में अब तक 21% से ज्यादा की छलांग लगाई है.

Stock Tips: सेंसेक्स और निफ्टी ने साल 2021 में अब तक 21% से ज्यादा की छलांग लगाई है. ICICI डायरेक्ट के टेक्निकल एनालिस्ट्स के मुताबिक 2022 में बेंचमार्क इंडेक्स के 20,800 तक पहुंचने की उम्मीद है. इस बीच, एनालिस्ट्स ने पांच ऐसे शेयरों को चुना है जो आने वाले साल में चार्ट पर 25-26% के बीच बढ़ोतरी का इशारा करते हैं. इस लिस्ट में बैंकों, ऑयल एंड गैस, हेल्थ केयर और मीडिया के साथ-साथ टेक्नोलॉजी सेक्टर के शेयर शामिल हैं. प्रत्येक ट्रेड के लिए टाइम फ्रेम 12 महीने है. Reliance Industries टारगेट: 2960 रुपये | स्टॉप लॉस: 1,990 रुपये

अपसाइड: 25.4% मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ICICI डायरेक्ट द्वारा 2022 के लिए चुने गए पांच शेयरों में से एक है. एनालिस्ट्स ने कहा कि RIL को मार्च 2017 से कई मौकों पर अपने मीन+1*सिग्मा लेवल्स के पास सपोर्ट मिल रहा है. उन्होंने कहा, “बाजार की हालिया कमजोरी के कारण स्टॉक एक बार फिर इन लेवल्स के करीब पहुंच गया है, जो मीडियम टर्म के नजरिए से फ्रेश एंट्री का अवसर प्रदान करता है.” इस साल अब तक RIL का शेयर 19% चढ़कर 2,360 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा है. Rainbow Children’s Medicare लाएगी 2,000 करोड़ का IPO, SEBI में दाखिल किए दस्तावेज Mindtree टारगेट: 5810 रुपये | स्टॉप लॉस: 3925 रुपये अपसाइड: 25.8% यह मिडकैप आईटी स्टॉक इस साल अब तक 178 फीसदी की तेजी के साथ 4618 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा है. एनालिस्ट्स ने Mindtree स्टॉक में कुछ मजबूती से इंकार नहीं किया क्योंकि यह अभी भी ऑल टाइम हाई के करीब है. एनालिस्ट्स का कहना है, “हालांकि, हम उम्मीद करते हैं कि Mindtree अपने मीन+2* सिग्मा लेवल्स से ऊपर रहेगा.” PVR Ltd

टारगेट: 1,680 रुपये | स्टॉप लॉस: 1,120 रुपये

अपसाइड: 27% जनवरी 2021 के बाद से 1.52% की गिरावट के साथ पीवीआर ने इस साल खराब प्रदर्शन किया है. कोविड लहर और बार-बार लॉकडाउन के खतरे के कारण स्टॉक में गिरावट आई है. स्टॉक वर्तमान में 1320 रुपये पर कारोबार कर रहा है, इसके लॉन्ग-टर्म मीन लेवल्स 1350 रुपये के करीब है. ICICI डायरेक्ट ने कहा, “चूंकि पिछले साल की तुलना में स्टॉक में वोलैटिलिटी भी कम हो गई है, स्टॉक में फ्रेश मोमेंटम वापस आने की अच्छी संभावना है.” कहा. पीवीआर के लोवर लेवल्स पर डिलीवरी वॉल्यूम में तेजी आई है. Year Ender 2021: Sensex ने इस साल तय किया 47 हजार से 61 हजार का सफर, जानिए इस दौरान भारतीय शेयर बाजार में आए कब आए अहम पड़ाव State Bank of India

टारगेट: 580 रुपये | स्टॉप लॉस: 384 रुपये

अपसाइड: 27% साल 2021 में, देश के सबसे बड़े बैंक SBI में 64% की बढ़ोतरी हुई है. यह फिलहाल 457 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है. ICICI डायरेक्ट ने कहा, “हम मानते हैं कि स्टॉक एक प्रमुख अपट्रेंड में है और इसमें कोई भी गिरावट खरीदारी का अवसर है. इसके अलावा, मीन+1* सिग्मा स्टॉक में एक अच्छा एंट्री अवसर रहा है.” एसबीआई के शेयर में हाल ही में कुछ सुधार हुआ है, जिससे यह खरीदारी का एक आकर्षक अवसर बन गया है. Apollo Hospitals

टारगेट: 6045 रुपये | स्टॉप लॉस: 4095 रुपये

अपसाइड: 25% अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड का शेयर प्राइस 2021 में दोगुना हो गया है और अब यह 4,819 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा है. ICICI डायरेक्ट का अनुमान है कि स्टॉक अगले री-बैलेंसिंग राउंड में निफ्टी 50 इंडेक्स में एंट्री कर सकता है. उन्होंने कहा, “लिक्विडिटी फ्लो अधिक रह सकती है और शेयरों के बेहतर प्रदर्शन की संभावना है. वर्तमान में, स्टॉक अपने मीन+1.5* सिग्मा लेवल्स के पास कारोबार कर रहा है, इसलिए उम्मीद हैं कि स्टॉक में फ्रेश खरीदारी को लेकर इंटरेस्ट दिख सकता है.” (Article: Kshitij Bhargava) (स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

