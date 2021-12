Stocks in Focus Today: Reliance, Spice Jet और Paytm समेत इन स्टॉक्स पर रहेगा आज फोकस, बाजार की तेजी को लेकर एक्सपर्ट्स ने जताई आशंका

Stocks in Focus Today: पिछले कुछ कारोबारी सत्रों में हुए नुकसान की भरपाई करते हुए एक कारोबारी दिन पहले घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 में शानदार तेजी रही. हालांकि आने वाले कारोबारी दिनों के लिए चार्ट पर मिला-जुला रूझान दिख रहा है. एचडीएफसी सिक्योरिटीज के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट नागराज शेट्टी के मुताबिक मौजूदा तेजी शॉर्ट टर्म के लिए है और नियर टर्म में बाजार पर बिकवाली का दबाव दिख सकता है. शेट्टी के मुताबिक निफ्टी को नियर टर्म में 17550-17600 के लेवल पर रेजिस्टेंस झेलना पड़ रहा है. वहीं दूसरी तरफ जेएम फाइनेंशियल के डायरेक्टर व हेड-रिसर्च राहुल शर्मा के मुताबिक निफ्टी को 17250 के लेवल पर कड़ा रेजिस्टेंस झेलना पड़ रहा है और 16920 व 17 हजार के लेवल पर इसे सपोर्ट मिल रहा है. आज कारोबार के दौरान स्पाइस जेट, रिलायंस, पेटीएम, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, एसबीआई और एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स पर फोकस रहेगा.

मद्रास हाईकोर्ट ने लो-कॉस्ट एयरलाइन स्पाइसजेट को कारोबार बंद करने का आदेश दिया है और ऑफिशियल लिक्विडेटर से विमान कंपनी के एसेट्स का टेक ओवर करने को कहा है. यह आदेश स्विस स्टॉक कॉरपोरेशन क्रेडिट सुइस एजी को 2.401 करोड़ डॉलर (180.98 करोड़ रुपये) के बकाए की गैर-अदायगी से जु़ड़ा हुआ है.

मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज अबू धाबी केमिकल्स डेरिवेटिव्स कंपनी आरएससी लिमिटेड (TA’ZIZ) के साथ ज्वाइंट वेंचर्स लॉन्च करेगी. यह ज्वाइंट वेंचर्स क्लोर-एल्कली, एथिलीन डाईक्लोराइड (ईडीसी) और पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) की प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाएगी और संचालित करेगी. इस प्रोजेक्ट में करीब 200 करोड़ डॉलर (15071.10 करोड़ रुपये) से अधिक का निवेश किया जाएगा.

हाल ही में एक्सचेंज पर लिस्ट हुई पेटीएम ने अहमदाबाद में मंगलवार को एक निवेश कार्यालय खोला है. इस ऑफिस को पेटीएम की सब्सिडियरी पेटीएम मनी ने खोला है. यह दिल्ली के बाहर पेटीएम मनी का पहला इंवेस्टमेंट ऑफिस है. इसका मुख्य टारगेट हाई नेट-वर्थ इंडिविजुअल्स (HNIs) हैं.

एसबीआई और एक्सिस बैंक ने अपने-अपने एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) के लिए बोलियां मंगाया है, पिछले कुछ महीनों में बैंकों ने बैड एसेट्स के लिएये प एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनीज (ARCs) से बोलियां मंगाए हैं. ये बोलियां ऐसे एसेट्स के लिए मंगाए गए जिनका समाधान नेशनल एआरसी या इंसॉल्वेंसी रूट के जरिए नहीं हो पाता है.

हिंदुस्तान जिंक ने मंगलवार को शेयर बाजारों को जानकारी दी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 18 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 7605 करोड़ रुपये के अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दी है.

अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता की सब्सिडियरी हिंदुस्तान जिंक ने 7605 करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश को मंजूरी दी है.

