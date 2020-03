बाजार का बादशाह: ​RIL में 11 साल की सबसे बड़ी तेजी, 21% तक लगाई छलांग; निवेशकों ने कमा लिए 1.32 लाख करोड़

Reliance Industries Stock Rose upto 10% on Wednesday: बुधवार के कारोबार में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में शानदार तेजी देखी जा रही है. आज शेयर बीएसई पर करीब 10 फीसदी मजबूत होकर 1035 रुपये के भाव पर पहुंच गया. आरआईएल में इस तेजी की वजह से शेयर बाजार को भी बल मिला और सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं. ऐसी खबर आ रही है कि फेसबुक आगे रिलायंस जियो में बड़ा निवेश कर सकती है. इस खबर के बाद से आज आरआईएल में तेजी बनी हुई है. फिलहाल इस तेजी के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में निवेशकों की भी चांदी रही है.

रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर आज जब 1035 रुपये के भाव पर पहुंच तो कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 656178 करोड़ हो गया. वहीं, मंगलवार को शेयर 943 रुपये के भाव पर बंद हुआ था, तब आरआईएल का मार्केट कैप करीब 598060 करोड़ रुपये था. यानी महज कुछ घंटों में ही निवेशकों को 58 हजार करोड़ रुपये का फायदा हो गया. फिलहाल आरआईएल का शेयर करीब 8.5 फीसदी की तेजी के साथ 1022 के भाव पर ट्रेड कर रहा है. प्री-मार्केट ब्लॉक डील में रिलायंस के 1.16 करोड़ शेयरों का कारोबार भी हुआ.

कोरोना वायरस के चलते जिस तरह से बाजार में गिरावट आई, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों की भी जमकर पिटाई हुई. 20 दिसंबर 2019 को शेयर 1618 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर था. वहीं, 23 मार्च 2020 को यह 876 के रिकॉर्ड लो पर आ गया. यानी रिकॉर्ड हाई से शेयर में 46 फीसदी तक की गिरावट आई. रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट कैप के मामले में देश की सबसे बड़ी कंपनी है. यह पेट्रोकेम के अलावा, रिटेल, टेलीकॉम, मीडिया और अन्य कई कारोबार में है.

दिसंबर तिमाही में आरआईएल का मुनाफा 11784 करोड़ रुपये का रहा था, जो रिकॉर्ड मुनाफा है. इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज की कुल सेल्स 1.52 लाख करोड़ रुपये रही.

