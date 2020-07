COVID19 Vaccine: रिलायंस AGM में पहली बार बोलीं नीता अंबानी, जानिए कोरोना वैक्सीन पर क्या कहा?

रिलायंस फाउंडेशन (Reliance Foundation) की चेयरपर्सन और फाउंडर नीता अंबानी (Nita Ambani) ने भरोसा दिलाया है कि कोविड19 (COVID-19) की वैक्सीन बन जाने पर रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) अपने व्यापक सप्लाई चेन नेटवर्क के जरिए इसकी पूरे देश में सुलभता सुनिश्चित करेगी. यह बात नीता अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की 43वीं सालाना आम बैठक (RIL AGM) के दौरान कही. इस बार की यह मीटिंग वर्चुअल रही.

नीता अंबानी पहली बार RIL की AGM में बोली हैं. उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से अभी जंग बाकी है. इस जंग में रिलायंस फाउंडेशन सरकार और लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटी के साथ मिलकर काम कर रही है. मैं आपको भरोसा दिला सकती हूं कि जैसे ही कोरोनावायरस की वैक्सीन उपलब्ध होती है, हम डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई चेन का इस्तेमाल कर इसकी भारत के हर कोने में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आगे आएंगे.

AGM में नीता अंबानी ने अपनी ड्यूटी से आगे जाकर देश के नागरिकों की सेवा करने वाले रिलायंस के 2 लाख से अधिक कर्मचारियों का धन्यवाद भी किया. उन्होंने बताया कि मिशन अन्न सेवा के जरिए रिलायंस फाउंडेशन ने देशभर में 5 करोड़ से ज्यादा गरीबों, मजदूरों और फ्रंटलाइन वर्करों के लिए भोजन उपलब्ध कराया है.

JioMart पर पहला ऑर्डर करने पर मिलेगा कॉम्पिलमेंटरी COVID किट; इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, हेल्थकेयर, फार्मा प्रॉडक्ट्स जल्द होंगे उपलब्ध

उन्होंने कहा कि जब महामारी शुरू हुई तो PPEs की कमी सबसे शुरुआती चुनौतियों में से एक थी. रिकॉर्ड टाइम में हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसलिटी को इतना सक्षम बना दिया कि आज हर रोज 1 लाख PPEs और N95 मास्क का उत्पादन हो रहा है. उन्होंने कहा कि रिलायंस पूरे देश में इमर्जेन्सी सर्विस व्हीकल्स को फ्री फ्यूल उपलब्ध करा रही है. यह हमारे लिए केवल बिजनेस नहीं है, यह राष्ट्र के प्रति हमारा कर्त्तव्य, हमारा धर्म और हमारी सेवा है.

