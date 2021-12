Stocks in Focus: Reliance-Adani Transmission समेत इन शेयरों पर आज फोकस, इंट्रा-डे में इन स्टॉक्स पर लगा सकते हैं दांव

Stocks in Focus: कारोबार के दौरान आज रिलांयस, एसबीआई कार्ड और अडाणी ट्रांसमिशन जैसे शेयरों पर फोकस रहेगा.

आज एचपी एढेसिव्स, आरबीएल बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, यूनाइडेट ब्रेवरीज, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज, केनरा बैंक और अडाणी ट्रांसमिशन जैसे शेयरों पर फोकस रहेगा. (Image- Pixabay)

Market Outlook: यह इस साल का आखिरी कारोबारी सप्ताह है और बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि मार्केट में वोलैटिलिटी बनी रह सकती है. ब्रोकरेज फर्म रेलीगेयर ब्रोकिंग के वाइस प्रेसिडेंट अजीत मिश्र के मुताबिक इस हफ्ते दिसंबर महीने के डेरिवेटिव कांट्रैक्ट्स एक्सपायर होंगे और कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते बाजार पर दबाव दिख सकता है. मिश्र ने निवेशकों को सावधान रहने की सलाह दी है और 17150 के ऊपर बंद होने का इंतजार करने की सलाह दी है. पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन (24 दिसंबर) घरेलू बेंचमार्क इंडेक्स शुरुआती तेजी के बाद लुढ़क कर बंद हुए थे और सेंसेक्स 57150 व निफ्टी 17 हजार के करीब बंद हुआ था. इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो आज एचपी एढेसिव्स, आरबीएल बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, यूनाइडेट ब्रेवरीज, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज, केनरा बैंक और अडाणी ट्रांसमिशन जैसे शेयरों पर फोकस रहेगा. स्टॉक मार्केट से जुड़े लाइव अपडेट्स के लिए यहां जुड़ें आज इन स्टॉक्स पर रहेगा फोकस

HP Adhesives: एढेसिव्स और सीलैंट्स बनाने वाली कंपनी HP Adhesives के शेयरों की आज लिस्टिंग है. 126 करोड़ रुपये का यह आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 15-17 दिसंबर के बीच खुला था. इस इश्यू के लिए 262-274 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया था. यह इश्यू 20.96 गुना सब्सक्राइब हुआ था और इसके तहत 113 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए गए हैं. एढेसिव्स व सीलैंट्स का इस्तेमाल प्लंबिंग व सैनिटरी, ड्रेनेज व वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, इमारतों के निर्माण, फुटवियर, फोम फर्निशिंग समेत अन्य कई प्रकार की इंडस्ट्रीज में होता है.

एढेसिव्स और सीलैंट्स बनाने वाली कंपनी HP Adhesives के शेयरों की आज लिस्टिंग है. 126 करोड़ रुपये का यह आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 15-17 दिसंबर के बीच खुला था. इस इश्यू के लिए 262-274 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया था. यह इश्यू 20.96 गुना सब्सक्राइब हुआ था और इसके तहत 113 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए गए हैं. एढेसिव्स व सीलैंट्स का इस्तेमाल प्लंबिंग व सैनिटरी, ड्रेनेज व वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, इमारतों के निर्माण, फुटवियर, फोम फर्निशिंग समेत अन्य कई प्रकार की इंडस्ट्रीज में होता है. R BL Bank: केंद्रीय बैंक आरबीआई ने डिपार्टमेंट ऑफ कम्यूनिकेशन के प्रभारी चीफ जनरल मैनेजर योगेश दयाल को निजी सेक्टर के बैंक आरबीएल बैंक के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है. इसके बाद बैंक ने एक्सचेंज को सूचित किया कि एमडी व सीईओ तत्काल छुट्टी पर चले गए हैं और इसके बाद एग्जेक्यूटिव डायरेक्टर राजीव आहूजा को अंतरिम एमडी और सीईओ नियुक्त किया है.

केंद्रीय बैंक आरबीआई ने डिपार्टमेंट ऑफ कम्यूनिकेशन के प्रभारी चीफ जनरल मैनेजर योगेश दयाल को निजी सेक्टर के बैंक आरबीएल बैंक के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है. इसके बाद बैंक ने एक्सचेंज को सूचित किया कि एमडी व सीईओ तत्काल छुट्टी पर चले गए हैं और इसके बाद एग्जेक्यूटिव डायरेक्टर राजीव आहूजा को अंतरिम एमडी और सीईओ नियुक्त किया है. Reliance Industries: मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस ने कहा है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच ने उसकी ओ2सी स्कीम को वापस लेने की मंजूरी दी है. रिलायंस ने अपनी ओ2सी यूनिट को डी-मर्ज करने की योजना बनाई थी.

मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस ने कहा है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच ने उसकी ओ2सी स्कीम को वापस लेने की मंजूरी दी है. रिलायंस ने अपनी ओ2सी यूनिट को डी-मर्ज करने की योजना बनाई थी. United Breweries: एनसीएलटी (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) ने ट्रेड रेगुलेटर सीसीआई द्वारा पारित एक आदेश पर रोक लगा दी है. सीसीआई ने यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड (UBL) समेत कुछ बियर कंपनियों पर जुर्माना लगाया था. यूबीएल पर 751 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था.

एनसीएलटी (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) ने ट्रेड रेगुलेटर सीसीआई द्वारा पारित एक आदेश पर रोक लगा दी है. सीसीआई ने यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड (UBL) समेत कुछ बियर कंपनियों पर जुर्माना लगाया था. यूबीएल पर 751 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था. SBI Cards and Payment Services: कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया कि कमेटी ने 6500 फिक्स्ड रेट नॉन-कंवर्टिबल डिबेंचर्स (एनसीडी) के अलॉटमेंट को मंजूरी दी है. इसके तहत प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर 10 लाख रुपये की फेस वैल्यू के करीब 650 करोड़ रुपये के एनसीडी जारी किए जाएंगे.

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया कि कमेटी ने 6500 फिक्स्ड रेट नॉन-कंवर्टिबल डिबेंचर्स (एनसीडी) के अलॉटमेंट को मंजूरी दी है. इसके तहत प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर 10 लाख रुपये की फेस वैल्यू के करीब 650 करोड़ रुपये के एनसीडी जारी किए जाएंगे. Canara Bank: केनरा बैंक ने शेयर बाजारों को सूचना दी है कि उसने बेसेल 3 के मानकों के तहत टियर 11, सीरीज 1 बॉन्डस को जारी कर 2500 करोड़ रुपये जुटाए हैं. इस सिक्योरिटीज पर सालाना 7.09 फीसदी का कूपन रेट होगा.

केनरा बैंक ने शेयर बाजारों को सूचना दी है कि उसने बेसेल 3 के मानकों के तहत टियर 11, सीरीज 1 बॉन्डस को जारी कर 2500 करोड़ रुपये जुटाए हैं. इस सिक्योरिटीज पर सालाना 7.09 फीसदी का कूपन रेट होगा. Adani Transmission: गौतम अडाणी के स्वामित्व वाली निजी सेक्टर की पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी अडाणी ने खावड़ा-भुज ट्रांसमिशन के तहत रिन्यूएबल एनर्जी एवैक्यूएशन सिस्टम के अधिग्रहण के लिए लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त कर लिया है. अडाणी ट्रांसमिशन 35 साल तक यहां ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को बनाएगी, उसे ऑपरेट करेगी और मेंटेन करेगी. इंट्रा-डे में इन स्टॉक्स पर लगा सकते हैं दांव

रिलायंस सिक्योरिटीज के मुताबिक आज इंट्रा-डे में अपोलो टायर, आईसीआईसीआई प्रू और टीसीएस पर दांव लगा सकते हैं.

APOLLOTYRE: 209- 211 रुपये की प्राइस रेंज में 201 रुपये के टारगेट प्राइस और 214 रुपये के स्टॉप लॉस पर शॉर्ट पोजिशन ले सकते हैं.

209- 211 रुपये की प्राइस रेंज में 201 रुपये के टारगेट प्राइस और 214 रुपये के स्टॉप लॉस पर शॉर्ट पोजिशन ले सकते हैं. ICICIPRULI: 556- 552 रुपये की प्राइस रेंज में 543 रुपये का स्टॉप लॉस रख 574 रुपये के टारगेट प्राइस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं.

556- 552 रुपये की प्राइस रेंज में 543 रुपये का स्टॉप लॉस रख 574 रुपये के टारगेट प्राइस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं. TCS: 3,650- 3,630 रुपये की प्राइस रेंज में 3,740 रुपये के टारगेट प्राइस और 3,605 रुपये के स्टॉप लॉस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं. (स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.

Financial Express is now on Telegram. Click here to join our channel and stay updated with the latest Biz news and updates.