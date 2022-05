RIL Q4FY22 Preview: रिलायंस का 32% बढ़ सकता है मुनाफा, Jio, O2C और रिटेल बिजनेस में दिखेगी मजबूती

ब्रोकरेज हाउस और एक्सपर्ट RIL को लेकर पॉजिटिव दिख रहे हैं. उनका कहना है कि आयल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी से RIL का मार्जिन बेहतर रह सकता है.

रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) आज यानी 6 मई को मार्च तिमाही के लिए अपने नतीजे जारी करेगी. (File)

RIL PAT & Revenue Expectations: रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) आज यानी 6 मई को वित्त वर्ष 2022 की मार्च तिमाही के लिए अपने नतीजे जारी करने जा रही है. मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी मुकेश अंबानी की RIL के तिमाही नतीजों पर बाजार के साथ साथ निवेशकों की भी नजर रहेगी. ब्रोकरेज हाउस और एक्सपर्ट RIL को लेकर पॉजिटिव दिख रहे हैं. उनका कहना है कि आयल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी से RIL का मार्जिन बेहतर रह सकता है. कंपनी का पेटकेम बिजनेस बेहतर है. टेलिकॉम बिजनेस पर जियोपॉलिटिकल टेंशन और महंगाई का असर नहीं पड़ा है. वहीं रिटेल बिजनेस में कंपनी विस्तार कर रही है. ऐसे में हर सेग्मेंट में ग्रोाि आने की उम्मीद है. EBITDA में मजबूत ग्रोथ की उम्मीद EBITDA ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि RIL का कंसोलिडेटेड EBITDA सालाना आधार पर 47 फीसदी बढ़कर 34,500 करोड़ रुपये रह सकता है. इसमें तिमाही आधार पर 16 फीसदी ग्रोथ आ सकती है. O2C और रिटेल सेग्मेंट में ग्रोथ का फायदा कंपनी को मिलने की उम्मीद है. O2C सेग्मेंट की बात करें तो EBITDA सालाना आधार पर 65 फीसदी बढ़कर 16,800 करोड़ रह सकता है. वहीं Reliance Jio की बात करें तो इसमें सालाना आधार पर EBITDA में 29 फीसदी ग्रोथ रह सकती है, जबकि रिटेल सेग्मेंट में EBITDA ग्रोथ सालाना आधार पर 25 फीसदी रहने का अनुमान है. इकोनॉमिक रिकवरी का फायदा कंपनी के रिटेल बिजनेस को मिलेगा. 32 फीसदी बढ़ सकता है PAT ब्रोकरेज हाउस कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के अनुसार RIL का एडजस्टेड PAT और नेट सेल्स में सालाना आधार पर 32 फीसदी और 43.80 फीसदी ग्रोथ दिख सकती है. जबकि EBITDA में सालाना आधार पर 34.60 फीसदी ग्रोथ संभव है. हायर ARPU के चलते तिमाही आधार पर Jio का EBITDA 5 फीसदी बढ़ सकता है. जबकि रिटेल EBITDA में तिमाही आधार पर 9 फीसदी ग्रोथ दिख सकती है. रेवेन्यू में 36.8 फीसदी ग्रोथ का अनुमान IIFL सिक्योरिटीज के अनुसार RIL के मार्च तिमाही के नतीजे मजबूत रहने वाले हैं. Jio, Reliance Retail और O2C बिजनेस में मजबूती का फायदा कंपनी को होगा. ब्रोकरेज के अनुसार कंपनी के रेवेन्यू में सालाना आधार पर 36.8 फीसदी और तिमाही आधार पर 10.7 फीसदी ग्रोथ का अनुमान है और यह 2,11,835 करोड़ रह सकता है. वहीं RIL का EBITDA सालाना आधार पर 66.3 फीसदी और तिमाही आधार पर 30.7 फीसदी बढ़कर 38,827 करोड़ रह सकता है. PAT सालाना आधार पर 64.6 फीसदी और तिमाही आधार पर 17.4 फीसदी बढ़कर 21,778 करोड़ रह सकता है. RIL के शेयर में गिरावट आज के कारोबार में RIL के शेयरों में गिरावट है. यह करीब 1.5 फीसदी टूटकर 2,605.85 रुपये पर ट्रेड कर रहा है. इस साल शेयर में 8 फीसदी से ज्यादा और बीते 1 साल में 35 फीसदी की तेजी रही है. शेयर के लिए रिकॉर्ड हाई 2856 रुपये है. कंपनी का मार्केट कैप 17.63 लाख करोड़ है. हाल ही में कंपनी का मार्केट कैप 19 लाख करोड़ के पार चला गया था. (Disclaimer: RIL के तिमाही नतीजों पर अनुमान या विचार ब्रोकरेज के द्वारा रखे गए हैं. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

