Stocks in Focus: Reliance-Maruti Suzuki समेत इन शेयरों पर आज फोकस, इंट्रा-डे में इन स्टॉक्स पर लगा सकते हैं दांव

Stocks in Focus: कारोबार के दौरान आज रिलायंस और एचडीएफसी लाइफ समेत इन शेयरों पर फोकस रहेगा.

आज रिलायंस, एचडीएफसी लाइफ, एक्साइड इंडस्ट्रीज और ऑटो शेयरों पर फोकस रहेगा. (Image- Pixabay)

Market Outlook: इस साल 2022 के पहले कारोबारी दिन (3 जनवरी) को Sensex व Nifty 50 में मामूली उतार-चढ़ाव के संकेत दिख रहे हैं. पिछले साल सेंसेक्स 21 फीसदी मजबूत हुआ था जबकि बीएसई मिड-कैप 38 फीसदी और बीएसई स्माल-कैप 61 फीसदी मजबूत हुआ था. वहीं निफ्टी की बात करें तो यह 23 फीसदी मजबूत हुआ था. तकनीकी एनालिस्ट्स का मानना है कि निफ्टी में शॉर्ट टर्म में तेजी का रूझान दिख सकता है. एचडीएफसी सिक्योरिटीज के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट नागराज शेट्टी के मुताबिक शॉर्ट टर्म में निफ्टी में तेजी दिख सकती है और अगर यह 17640 के ऊपर बना रहता है तो इसमें आगे भी उछाल दिख सकता है. अभी इसे 17260 के लेवल पर तात्कालिक सपोर्ट मिल रहा है. इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो आज रिलायंस, एचडीएफसी लाइफ, एक्साइड इंडस्ट्रीज और ऑटो शेयरों पर फोकस रहेगा. स्टॉक मार्केट से जुड़े लाइव अपडेट्स के लिए यहां जुड़ें आज इन स्टॉक्स पर रहेगा फोकस

Maruti Suzuki India: देश में सबसे अधिक कार बनाने वाली वाहन कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया की बिक्री पिछले महीने दिसंबर में सालाना आधार पर करीब 4 फीसदी गिर गई. दिसंबर 2021 में कंपनी ने महज 1,53,149 कारों की बिक्री की जबकि एक साल पहले दिसंबर 2020 में कंपनी ने 1,60,226 यूनिट्स की बिक्री की थी.

चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर 2021 में दिग्गज वाहन कंपनी टाटा मोटर्स ने घरेलू व अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1,99,633 गाड़ियों की बिक्री की जबकि पिछले वित्त वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर 2020 में कंपनी ने 1,58,218 गाड़ियों की बिक्री की थी यानी बिक्री में उछाल हुआ है. वहीं दूसरी तरफ Escorts: ट्रैक्टर्स बेचने वाली दिग्गज कंपनी एस्कॉर्ट्स की बिक्री दिसंबर 2021 में 39.3 फीसदी कम हो गई. कंपनी ने पिछले साल के आखिरी महीने में महज 4695 ट्रैक्टर्स की बिक्री की जबकि उसके एक साल पहले दिसंबर 2020 में कंपनी ने 7733 ट्रैक्टर बेचे थे.

महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो पिछले महीने में इसकी बिक्री में सालाना आधार पर दोहरे अंकों में ग्रोथ दिखी थी. कंपनी ने दिसंबर 2021 में सालाना आधार पर 11 फीसदी अधिक 39,157 गाड़ियों की बिक्री की थी. हालांकि कंपनी के ट्रैक्टर की बिक्री में गिरावट रही. कंपनी ने दिसंबर 2021 में 16687 ट्रैक्टर की बिक्री की थी जबकि उसके एक साल पहले दिसंबर 2020 में कंपनी ने 21173 ट्रैक्टर बेचे थे. Reliance: दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) के स्वामित्व वाली रिलायंस ने शनिवार को विदेशी बॉन्डों के रूप में करीब 500 करोड़ डॉलर (37.2 हजार करोड़ रुपये) जुटाने के योजना की जानकारी दी थी. इसका इस्तेमाल मौजूदा कर्जों को चुकता करने में किया जाएगा. स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी के मुताबिक कंपनी बोर्ड की वित्त समिति ने शनिवार को हुई बैठक में एक से अधिक खेप में यूएस डॉलर में इन अनसिक्योर्ड फिक्स्ड-रेट नोट्स को समय-समय पर जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी.

रिलायंस सिक्योरिटीज के मुताबिक आज इंट्रा-डे में बॉश, बाटा इंडिया और हिंडालको पर दांव लगा सकते हैं. BOSCH: 17,100- 17,000 रुपये की प्राइस रेंज में 17,900 रुपये के टारगेट प्राइस और 16,600 रुपये के स्टॉप लॉस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं.

17,100- 17,000 रुपये की प्राइस रेंज में 17,900 रुपये के टारगेट प्राइस और 16,600 रुपये के स्टॉप लॉस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं. BATAINDIA: 1,850- 1,840 रुपये की प्राइस रेंज में 1819 रुपये का स्टॉप लॉस रख 1915 रुपये के टारगेट प्राइस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं.

1,850- 1,840 रुपये की प्राइस रेंज में 1819 रुपये का स्टॉप लॉस रख 1915 रुपये के टारगेट प्राइस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं. HINDALCO: 472-469 रुपये की प्राइस रेंज में 488 रुपये के टारगेट प्राइस और 464 रुपये के स्टॉप लॉस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं. (स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

