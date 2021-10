Reliance Q2 Results : रिलायंस का नेट प्रॉफिट 11 फीसदी बढ़ा, 13,680 करोड़ रुपये के पार पहुंचा

रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) ने दूसरी तिमाही ( जुलाई-सितंबर, 2022) के नतीजों का ऐलान कर दिया है. रिलायंस के मुताबिक इस तिमाही में इसे 13,680 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ है. जो वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही से 11 फीसदी अधिक है. वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में इसे 12,273 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ था. इससे पहले आज बीएसई में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 0.15 फीसदी बढ़ कर 2627 रुपये पर पहुंच गए.

सरी तिमाही में कंपनी के मुनाफे के 12,480 करोड़ रुपये पर रहने का अनुमान किया गया था. 30 सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही में कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 1,67 लाख करोड़ रुपये रही है. मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 1.40 लाख करोड़ रुपये रही थी.

रिलायंस जियो के कुल राजस्व में 15 फीसदी का इजाफा हुआ और यह बढ़ कर 23,222 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. वहीं प्रति सब्सक्राइबर ARPU में 15.2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. 30 सितंबर 2021 को इसका कस्टमर बेस बढ़ कर 42.96 करोड़ पर पहुंच गया. कंपनी ने इस दौरान 2.4 करोड़ कस्टमर जोड़े. इसी तरह रिलायंस रिटेल का नेट प्रॉफिट जुलाई-सितंबर के दौरान 74 फीसदी बढ़ गया.रिलायंस रिटेल के नेट प्रॉफिट बढ़ कर 1,695 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

नतीजों का ऐलान करते हुए मुकेश अंबानी ने कहा कि हमारे ऑयल टु कंज्यूमर बिजनेस को सभी प्रोडक्ट में बढ़ी मांग का फायदा हुआ है . कंपनी को पेट्रोल-डीजल में बढ़े मार्जिन का फायदा हुआ. रिलायंस रिटेल लगातार आगे बढ़ रही है. इसके फिजिकल स्टोर में भी इजाफा हुआ है और इसकी डिजिटल ऑफरिंग भी बढ़ी है. इससे रेवेन्यू और मार्जिन ग्रोथ दोनों बढ़ा है. वहीं डिजिटल सर्विसेज बिजनेस जियो देश में लगातार ब्रॉडबैंड मार्केट का चेहरा बदलती जा रही है. इसने इंडस्ट्री में एक नया बेंचमार्क कायम किया है. सितंबर तिमाही में जियो का कुल राजस्व 15.2 फीसदी बढ़ कर 23,222 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

