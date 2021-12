Stocks in Focus: Reliance-Paytm समेत इन शेयरों पर आज रहेगी निगाहें, ये सरकारी आंकड़े तय करेंगे आगे मार्केट की चाल

Stocks in Focus: पिछले लगातार तीन कारोबारी दिनों में घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स (Sensex) और निफ्टी (Nifty 50) में तेजी रही. चार्ट पर निफ्टी लंबे लोअर शैडो के साथ छोटा-सा निगेटिव कैंडल बना रहा है. एचडीएफसी सिक्योरिटीज के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट नागराज शेट्टी के मुताबिक तकनीकी रूप से इससे लांग-लेज्ड डोजी टाइप कैंडल पैटर्न बनने के संकेत दिख रहे हैं. आमतौर पर बाजार में तेजी के बाद अगर डोजी बनता है और महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल पर है तो ऊंचाई से इसमें करेक्शन दिख सकता है. फंडामेंटल साइड की बात करें तो रेलीगेयर ब्रोकिंग के वाइस प्रेसिडेंट-रिसर्च अजीत मिश्र के मुताबिक बाजार की निगाहें सीपीआई (कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स) और आईआईपी (इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन) के आंकड़ों पर रहेगी जो बाजार की चाल को तय करेगी. आज कारोबार के दौरान आईटीसी, रिलायंस, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस, वन 97 कम्यूनिकेशंस, डॉ रेड्डीज, एचएफसीएल और टीवीएस मोटर पर निगाहें रहेगी.

स्टॉक मार्केट से जु़ड़े लाइव अपडेट्स

एफएमसीजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी आईटीसी के शेयरों में आज भी तेजी देखने को मिल सकती है. कंपनी के मैनेजमेंट ने ऐलान किया है कि यह अगले हफ्ते 14 दिसंबर को इंस्टीट्यूशनल इंवेस्टर्स व फाइनेंशियल एनालिस्ट्स डे का आयोजन करेगी. एक कारोबारी दिन पहले यह करीब 5 फीसदी मजबूत हुआ था.

मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जानकारी दी है कि उसे पार्टली पेड शेयर्स (Reliance PP) के 41.90 करोड़ इक्विटी शेयरों के दूसरे व फाइनल कॉल की 26,338.14 करोड़ रुपये की ड्यू राशि मिल गए हैं. यह पूरी राशि का 99 फीसदी है. इसके बाद कंपनी ने निवेशकों को फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर आवंटित कर दिए हैं.

निजी सेक्टर की बीमा कंपनी के शेयरों की आज घरेलू एक्सचेंजों पर लिस्टिंग है. इस कंपनी में भारत के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला का निवेश है. बिग बुल का नाम जुड़ा होने के बावजूद इस आईपीओ को निवेशकों की शानदार प्रतिक्रिया नहीं मिली और यह पूरी तरह सब्सक्राइब भी नहीं हो सका.

पेटीएम की पैरेंट कंपनी ने जानकारी दी है कि उसके पेमेंट्स बैंक को केंद्रीय बैंक आरबीआई से शेड्यूल्ड बैंक स्टेटस मिल गया है. अब यह पेटीएम पेमेंट्स बैंक सरकारी व अन्य बड़े कॉरपोरेशन द्वारा जारी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स (RFP), प्रारंभिक नीलामी, फिक्स्ड रेट व वैरिएबल रेट रेपोज-रिवर्स रेपोज और मार्जिनल स्टैंडिं फैसिलिटी में भागीदारी कर सकती है.

दिग्गज फार्मा कंपनी डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज ने अमेरिकी में वालसार्टन टैबलेट्स को लॉन्च किए जाने की जानकारी दी है. अनुमान के मुताबिक कंपनी अमेरिका में 15 करोड़ डॉलर (1134 करोड़ रुपये) के दवाओं की बिक्री कर सकती है.

एचएफसीएल ने इक्विटी शेयरों के लिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट से करीब 600 करोड़ रुपये जुटाए हैं. एचएफसीएल ने निवेशकों को 68.75 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 8.72 करोड़ शेयर आवंटित किए हैं. कंपनी ने बाजार भाव से करीब 3.58 रुपये प्रति शेयर के डिस्काउंट पर ये शेयर आवंटित किए हैं.

ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी टीवीएस मोटर ने शेयर बाजारों को जानकारी दी है कि उसने केंद्रीय अमेरिका में अपने कारोबारी विस्तार के लिए ग्रुप क्यू की सब्सिडियरी एक्टिवा मोटर्स एसए के साथ साझेदारी किया है. एक्टिवा एसए मोटर्स इस साझेदारी के तहत निकारागुा और कोस्टारिका में चरणबद्ध तरीके से टीवीएस मोटर कंपनी के लिए तीन फ्लैगशिप आउटलेट्स और करीब 50 डीलरशिप्स खोलेगी.

