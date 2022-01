Stocks in Focus: Vodafone Idea-HDFC Life समेत इन शेयरों पर आज फोकस, इंट्रा-डे में एक्सपर्ट्स इन स्टॉक्स पर लगा रहे दांव

Stocks in Focus: आज रिलायंस, अडाणी एंटरप्राइजेज, एचयूएल, एचडीएफसी लाइफ और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों पर फोकस रहेगा.

एक्सपर्ट ने इंट्रा-डे में एस्ट्रल पॉली टेक्नीक, नविन फ्लोरिन और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी पर दांव लगाया है. (Image- Pixabay)

Market Outlook: तीन दिनों की भारी गिरावट के बाद आज (21 जनवरी) भी घरेलू मार्केट में गिरावट है. एशियाई बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के बीच शुरुआती कारोबार में निफ्टी 17700 के नीचे फिसल गया है और बैंकिंग व फार्मा शेयरों में बिकवाली से मार्केट पर दबाव बना हुआ है. इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो आज रिलायंस, अडाणी एंटरप्राइजेज, एचयूएल, वोडाफोन आइडिया, हैवेल्स इंडिया, एचडीएफसी इंडिया, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, पीवीआर और आईसीआईसीआई बैंक जैसी कंपनियों पर फोकस रहेगा. वहीं एक्सपर्ट ने इंट्रा-डे में एस्ट्रल पॉली टेक्नीक, नविन फ्लोरिन और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी पर दांव लगाया है. स्टॉक मार्केट से जुड़े लाइव अपडेट्स के लिए यहां जुड़ें इन स्टॉक्स पर आज फोकस

Reliance: मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस आज दिसंबर 2021 तिमाही के नतीजों का एलान करेगी. एनालिस्ट्स ने रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स और रिटेल परफॉरमेंस के दम पर कंपनी के मुनाफे और रेवेन्यू में बढ़ोतरी का अनुमान है. एनालिस्ट्स के मुताबिक सितंबर 2021 तिमाही की तुलना में बेहतर नतीजे आ सकते हैं.

मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस आज दिसंबर 2021 तिमाही के नतीजों का एलान करेगी. एनालिस्ट्स ने रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स और रिटेल परफॉरमेंस के दम पर कंपनी के मुनाफे और रेवेन्यू में बढ़ोतरी का अनुमान है. एनालिस्ट्स के मुताबिक सितंबर 2021 तिमाही की तुलना में बेहतर नतीजे आ सकते हैं. Adani Enterprises: फॉर्च्यून ब्रांड नेम से खाने का तेल बेचने वाली और अडाणी एंटरप्राइजेज व विल्मर इंटरनेशनल की ज्वाइंट वेंचर अडाणी विल्मर का आईपीओ अगले हफ्ते खुलने वाला है. यह आईपीओ 27-31 जनवरी तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा. इश्यू के लिए कंपनी ने 3600 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए 218-230 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है. इसके शेयर एक्सचेंज पर 8 फरवरी को लिस्ट हो सकते हैं.

फॉर्च्यून ब्रांड नेम से खाने का तेल बेचने वाली और अडाणी एंटरप्राइजेज व विल्मर इंटरनेशनल की ज्वाइंट वेंचर अडाणी विल्मर का आईपीओ अगले हफ्ते खुलने वाला है. यह आईपीओ 27-31 जनवरी तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा. इश्यू के लिए कंपनी ने 3600 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए 218-230 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है. इसके शेयर एक्सचेंज पर 8 फरवरी को लिस्ट हो सकते हैं. HUL: एफएमसीजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान यूनीलीवर को दिसंबर तिमाही में 2243 करोड़ रुपये का स्टैंडएलोन नेट प्रॉफिट हुआ जो सालाना आधार पर 17 फीसदी अधिक रहा. कंपनी का रेवेन्यू भी 11862 करोड़ रुपये से बढ़कर 13092 करोड़ रुपये हो गया. HUL Q3 results: हिंदुस्तान यूनिलीवर के मुनाफे में 18.68% का उछाल, तीसरी तिमाही में 2,300 करोड़ रहा शुद्ध लाभ Vodafone Idea: टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी वोडाफोन आइडिया ने नवंबर 2021 में 19 लाख सब्सक्राइबर्स गंवाए. यह सब्सक्राइबर्स की संख्या में पांच महीनों में सबसे बड़ी गिरावट रही. कंपनी ने नवंबर में गांवों में 12 लाख सब्सक्राइबर्स गंवाए. यह लगातार 36वां महीना रहा, जब वोडाफोन आइडिया ने एक्टिव सब्सक्राइबर्स गंवाए. पिछले साल 2021 में वित्तीय संकट से जूझ रही वोडाफोन आइडिया ने 14 लाख 4जी यूजर्स जोड़े जबकि इसकी तुलना में भारती एयरटेल से 3.4 करोड़ और रिलायंस जियो से 2 करोड़ यूजर्स जुड़े.

टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी वोडाफोन आइडिया ने नवंबर 2021 में 19 लाख सब्सक्राइबर्स गंवाए. यह सब्सक्राइबर्स की संख्या में पांच महीनों में सबसे बड़ी गिरावट रही. कंपनी ने नवंबर में गांवों में 12 लाख सब्सक्राइबर्स गंवाए. यह लगातार 36वां महीना रहा, जब वोडाफोन आइडिया ने एक्टिव सब्सक्राइबर्स गंवाए. पिछले साल 2021 में वित्तीय संकट से जूझ रही वोडाफोन आइडिया ने 14 लाख 4जी यूजर्स जोड़े जबकि इसकी तुलना में भारती एयरटेल से 3.4 करोड़ और रिलायंस जियो से 2 करोड़ यूजर्स जुड़े. Havells India: पिछली तिमाही में हैवेल्स इंडिया का कंसालिडिटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 12.7 फीसदी फिसलकर 305.82 करोड़ रुपये रह गया. हालांकि कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 3175.2 करोड़ रुपये से बढ़कर 3664.21 करोड़ रुपये हो गया.

पिछली तिमाही में हैवेल्स इंडिया का कंसालिडिटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 12.7 फीसदी फिसलकर 305.82 करोड़ रुपये रह गया. हालांकि कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 3175.2 करोड़ रुपये से बढ़कर 3664.21 करोड़ रुपये हो गया. HDFC Life: इंश्योरेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस आज दिसंबर 2021 तिमाही के नतीजों का एलान करेगी. एनालिस्ट्स का अनुमान है कि एचडीएफसी लाइफ का नेट प्रीमियम इनकम 20-22 फीसदी तक बढ़ सकती है. घरेलू ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का अनुमान है कि दिसंबर 2021 तिमाही में नेट प्रीमियम आय बढ़कर 11534.9 करोड़ रुपये का हो सकता है.

इंश्योरेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस आज दिसंबर 2021 तिमाही के नतीजों का एलान करेगी. एनालिस्ट्स का अनुमान है कि एचडीएफसी लाइफ का नेट प्रीमियम इनकम 20-22 फीसदी तक बढ़ सकती है. घरेलू ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का अनुमान है कि दिसंबर 2021 तिमाही में नेट प्रीमियम आय बढ़कर 11534.9 करोड़ रुपये का हो सकता है. PNB Housing Finance: दिसंबर 2021 तिमाही में कंपनी को 651.96 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा (प्रॉफिट आफ्टर टैक्स) हुआ और नेट प्रॉफिट मार्जिन 13.78 फीसदी रहा. वहीं दिसंबर 2021 तिमाही में कंपनी का ग्रॉस एनपीए 7.64 फीसदी और नेट एनपीए 4.87 फीसदी रहा.

दिसंबर 2021 तिमाही में कंपनी को 651.96 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा (प्रॉफिट आफ्टर टैक्स) हुआ और नेट प्रॉफिट मार्जिन 13.78 फीसदी रहा. वहीं दिसंबर 2021 तिमाही में कंपनी का ग्रॉस एनपीए 7.64 फीसदी और नेट एनपीए 4.87 फीसदी रहा. इन कंपनियों के आज नतीजे: आज रिलायंस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस,जेएसडब्ल्यू स्टील, बंधन बैंक, सीएसबी बैंक, हिंदुस्तान जिंक, आईडीबीआई बैंक, वोडाफोन आइडिया, पीवीआर, पॉलीकैब इंडिया, सुप्रिया लाइफसाइंस और ज्योति लैब्स समेत कई कंपनियों के नतीजे आएंगे.

आज रिलायंस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस,जेएसडब्ल्यू स्टील, बंधन बैंक, सीएसबी बैंक, हिंदुस्तान जिंक, आईडीबीआई बैंक, वोडाफोन आइडिया, पीवीआर, पॉलीकैब इंडिया, सुप्रिया लाइफसाइंस और ज्योति लैब्स समेत कई कंपनियों के नतीजे आएंगे. कल इनके आएंगे नतीजे: शनिवार (22 जनवरी) को आईसीआईसीआई बैंक, वक्रांगी, वेलक्योर ड्रग्स एंड फार्मा और शारदा क्रॉपकेम समेत अन्य कंपनियों के नतीजे आएंगे, इंट्रा-डे में इन स्टॉक्स पर लगा सकते हैं दांव

रिलायंस सिक्योरिटीज के मुताबिक आज इंट्रा-डे में एस्ट्रल पॉली टेक्नीक, नविन फ्लोरिन और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी पर दांव लगा सकते हैं. ASTRAL: 2,426- 2,410 रुपये की प्राइस रेंज में 2,510 रुपये के टारगेट प्राइस और 2,379 रुपये के स्टॉप लॉस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं.

2,426- 2,410 रुपये की प्राइस रेंज में 2,510 रुपये के टारगेट प्राइस और 2,379 रुपये के स्टॉप लॉस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं. NAVINFLUOR: 4,010- 3,980 रुपये की प्राइस रेंज में 3,930 रुपये का स्टॉप लॉस रख 4,190 रुपये के टारगेट प्राइस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं.

4,010- 3,980 रुपये की प्राइस रेंज में 3,930 रुपये का स्टॉप लॉस रख 4,190 रुपये के टारगेट प्राइस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं. SRTRANSFIN: 1,212- 1,204 रुपये की प्राइस रेंज में 1,275 रुपये के टारगेट प्राइस और 1,169 रुपये के स्टॉप लॉस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं. (स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.

Financial Express is now on Telegram. Click here to join our channel and stay updated with the latest Biz news and updates.