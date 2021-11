Reliance उत्तरी अमेरिका के शेल गैस कारोबार से निकली बाहर, इस वजह से पिछले छह साल में बेच दिए सभी एसेट्स

रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) ने सोमवार को उत्तरी अमेरिकी से शेल गैस (Shale Gas) कारोबार से बाहर निकलने का ऐलान किया है. रिलायंस ने अमेरिकी के टेक्सास में स्थित ईगलफोर्ड शेल फील्ड्स में अपनी बची हुई संपत्तियों को बेच दिया है. रिलायंस ईगलफोर्ड अपस्ट्रीम होल्डिंग पूरी तरह से रिलायंस की सब्सिडियरी है. रिलायंस अपना यह कारोबार डेलवेयर स्थित Ensign Operating III LLC को बेचने के लिए 5 नवंबर को सहमत हुई थी. कंपनी ने जानकारी दी कि यह सौदा संपत्तियों के वर्तमान भाव से अधिक वैल्यू पर हुआ है. शेल गैस एक प्रकार की प्राकृतिक गैस है जिसे अवसादी चट्टानों के बीच से खनन करके निकाला जाता है.

Reliance-Future Retail Deal: सौदे को शेयरधारकों की मंजूरी में हो सकती है देरी, एनसीएलटी ने ईजीएम बुलाने पर लगाई रोक

रिलायंस अपने शेल एसेट्स को पिछले छह वर्षों यानी वर्ष 2015 से बेच रही है. रिलायंस ने यह फैसला क्रूड ऑयल के गिरते भाव के चलते किया क्योंकि क्रूड ऑयल के गिरते भाव के चलते शेल गैस कारोबार फायदेमंद साबित नहीं हो रहा था और इसे संचालित करना मुश्किल हो गया था. रिलायंस ने वर्ष 2010 से वर्ष 2013 के बीच चेवरॉन, पॉयनियर नेचुरल रिसोर्सेज व कैरिजो ऑयल एंड गैस के साथ ज्वाइंट वेंचर और पॉयनियर के साथ मिडस्ट्रीम ज्वाइंट वेंचर में तीन अपस्ट्रीम ऑयल एक्स्प्लोरेशन एसेट्स खरीदे थे. इन तीनों ही एसेट्स में रिलायंस ने 2016 तक 820 करोड़ डॉलर (60.59 हजार करोड़ रुपये) निवेश किए थे.

जून 2015 में कंपनी ने पॉयनियर नेचुरल रिसोर्सेज के साथ ईगल फोर्ड (EFS) मिडस्ट्रीम ज्वाइंट वेंचर को बेच दिया था. यह सौदा करीब 100 करोड़ डॉलर (7389 करोड़ रुपये) का था. रिलायंस ने ईएफएस में 49.9 फीसदी हिस्सेदारी 4.6 करोड़ डॉलर (339.90 करोड़ रुपये) में खरीदे थे और अगले कुछ वर्षों में कंपनी ने इसमें 20.8 करोड़ डॉलर (1536.93 करोड़ रुपये) का निवेश किया था. इसकी बिक्री के बाद रिलायंस ने 2017 में नॉर्थ-ईस्टर्न व सेंट्रल पेनिसिल्वानिया में मार्सेलस शेल गैस एसेट्स को 12.6 करोड़ डॉलर (931.02 करोड़ रुपये) में बेच दिया. इसके बाद फरवरी 2021 में रिलायंस ने साउथवेस्टर्न पेनिसिल्वानिया के मार्सेलस फील्ड्स 25 करोड़ डॉलर (1847.27 करोड़ रुपये) में नॉर्दर्न ऑयल एंड गैस कंपनी को बेचा था.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.