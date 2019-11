मुकेश अंबानी का नया कीर्तिमान: 2.5 साल में 3 गुना बढ़ी दौलत, RIL ऐसे बनाती गई अमीर

RIL Chairman Mukesh Ambani: मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) ने 28 नवंबर को नया इतिहास बनाया और कंपनी की मार्केट कैप 10 लाख करोड़ के पार चली गई. एक बार जहां आरआईएल ने यह मुकाम हासिल किया, दूसरी ओर कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी भी एक खास क्लब में शामिल हो गए. आरआईएल के इस प्रदर्शन की वजह से मुकेश अंबानी की दौलत इतनी बढ़ गई कि वे पहली बार फोर्ब्स के अरबपतियों की लिस्ट में टॉप 10 में शामिल हो गए. गुरूवार को रियल टाइम नेटवर्थ की बात करें तो अंबानी की दौलत बढ़कर 6020 करोड़ डॉलर यानी करीब 4.3 लाख करोड़ पहुंच गई और वह दुनिया के 9वें सबसे अमीर शख्स बन गए. शुक्रवार को भी रियल टाइम में उनकी दौलत करीब 6000 करोड़ डॉलर बनी हुई है.

मुकेश अंबानी की दौलत में जोरदार इजाफा मार्च 2017 के बाद से देखा गया है. तबसे आज तक उनकी दौलत में करीब करीब 3 गुना का इजाफा हो चुका है. मार्च 2017 में मुकेश अंबानी की नेट वर्थ 23.2 अरब डॉलर यानी 2320 करोड़ डॉलर थी. वहीं, 28 नवंबर यानी गुरूवार को उनकी नेट वर्थ 60.2 अरब डॉलर यानी 6020 करोड़ डॉलर हो गई. इसी दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप भी 4 लाख करोड़ से 2.5 गुना बढ़कर 10 लाख करोड़ पहुंच गई.

आरआईएल का ऐसे बढ़ा मार्केट कैप: अकेले 2017 में आरआईएल का मार्केट कैप 3 लाख से बढ़कर 6 लाख करोड़ पहुंच गया. मार्च 2017 में पहली बार आरआईएल 4 लाख करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी बनी. जुलाई 2017 में आरआईएल का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ और अक्टूबर 2017 में 6 लाख करोड़ पहुंच गया. जुलाई 2018 में कंपनी का मार्केट कैप 7 लाख करोड़ और अगस्त 2018 में 8 लाख करोड़ हो गया. इसी तरह इस साल अक्टूबर में आरआईएल 9 लाख करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी बनी तो 28 नवंबर को इसका मार्केट कैप 10 लाख करोड़ पहुंच गया.

अंबानी ऐसे होते गए अमीर: इसी तरह से मार्च 2017 में अंबानी की दौलत 2320 करोड़ डॉलर थी. यह मार्च 2018 में बढ़कर 4010 करोड़ डॉलर और मार्च 2019 में 5000 करोड़ डॉलर पहुंच गई. 28 नवंबर 2019 को मुकेश अंबानी के पास 6020 करोड़ डॉलर संपत्ति थी.

साल की शुरुआत में जब फोर्ब्स के अमीरों की लिस्ट जारी हुई थी तो इस लिस्ट में अंबानी 13वें स्थान पर थे. अभी व​ह गूगल के लैरी पेज से दौलत के मामले में आगे चले गए हैं. टॉप 10 में पहले नंबर पर जेफ बेजोस हैं, जिनकी कुल दौलत 113 बिलियन डॉलर है. दूसरे नंबर पर 107.4 बिलियन डॉलर के साथ बिल गेट्स हैं. अंबानी 9वें स्थान पर है तो लैरी पेज 10वें स्थान पर. फिलहाल अंबानी ने यह मुकाम आरआईएल के शानदार प्रदर्शन की वजह से हासिल किया है. आरआईएल की बात करें तो कंपनी की दौलत 42 साल में 10 करोड़ से 1 लाख गुना बढ़ गई है.

जेफ बेजोस (अमेजन, 113 अरब डॉलर)

बिल गेट्स (माइक्रोसॉफ्ट, 107.4 अरब डॉलर)

बरनॉर्ड अरनॉल्ट (LVMH, 107.2 अरब डॉलर)

बॉरेन बफे (बर्कशायर हैथवे, 86.9 अरब डॉलर)

मार्क जुकरबर्ग (फेसबुक, 74.9 अरब डॉलर)

लैरी एलिसन (ऑरेकल, 69.2 अरब डॉलर)

अमेन्सिओ ऑर्टेगा (जारा, 69.2 अरब डॉलर)

कार्लोस स्लिम फैमिली (अमेरिका मोविल, 60.9 अरब डॉलर)

मुकेश अंबानी (आरआईएल, 60.2 अरब डॉलर)

लैरी पेज (गूगल, 59.6 अरब डॉलर)

(Source: Forbes)

