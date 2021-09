Warren Buffett को पीछे छोड़ सकते हैं मुकेश अंबानी, जल्द ही 100 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक की संपत्ति

रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) के मालिक और देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की संपत्ति जल्द ही 100 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है. शुक्रवार ( 3 अगस्त, 2021) को रिलायंस के शेयरों में बढ़त की वजह से एक ही दिन में उन्हें 3.7 अरब डॉलर का फायदा हुआ है.

शुक्रवार को RIL के शेयरों में आए इस जोरदार उछाल के चलते मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 92.60 अरब डॉलर पर पहुंच गई. जो कि दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट (Warren Buffett) के 102 अरब डॉलर से करीब 10 अरब डॉलर कम रह गई है. ब्लूमबर्ग बिलिनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी के पीछे लॉरियल के फ्रैंकोई बेटनकोर्ट मेयर्स हैं. उनकी नेटवर्थ 92.9 अरब डॉलर है. मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 92.60 अरब डॉलर है.

Reliance Industries के शेयर नई ऊंचाई पर; निवेशक प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें – जानिए एक्सपर्ट्स की राय

दरअसल पिछले कुछ दिनों से रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में नई तेजी देखने को मिली है. शुक्रवार को इसके शेयर 4.5 फीसदी से भी ज्यादा बढ़े. उन्होंने सस्ते ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ा कर दोगुना करने का ऐलान किया था. इसके साथ ही JioPhone Next की गणेश चतुर्थी को लान्चिंग का भी ऐलान किया. इससे कंपनी के शेयरों में बढ़त देखने को मिली है और उन्होंने शुक्रवार को लगभग 3.7 अरब डॉलर की कमाई की.

रिलायंस के शेयरों में नई ऊंचाई के बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ कर 2,368.80 रुपये को पार कर गया. इससे पहले 16 सितंबर का मार्केट कैपिटलाइजेशन इस स्तर पर पहुंचा था. पिछले पांच दिनों में रिलायंस के शेयरों में 5.42 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. जबकि पिछले एक महीने में इस शेयर में 14 फीसदी की रैली दिखी है. 2021 में अब तक यह शेयर 19.71 फीसदी चढ़ चुका है. पिछले पांच साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों ने निवेशकों का 360 फीसदी का जबरदस्त रिटर्न दिया है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.