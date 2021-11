Reliance-Aramco Deal Cancelled: RIL के शेयरों में 4 फीसदी से ज्यादा की गिरावट, शेयर खरीदें या बेच दें, जानिए क्या है एक्सपर्ट्स की राय

Reliance-Aramco Deal Cancelled: पिछले सप्ताह रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) और सऊदी अरामको (Saudi Aramco) ने अपनी डील रद्द करके इसके पुनर्मूल्यांकन ( Re-evaluation) का फैसला किया था. अरामको ( Saudi Aramco) को रिलायंस के ऑयल टु केमिकल ( O2C) बिजनेस में 20 फीसदी की हिस्सेदारी खरीदनी थी लेकिन दोनों ने बदलते हुए माहौल में इस सौदे को रद्द करने का फैसला किया. इसके चलते सोमवार को RIL के शेयरों में 4 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई और यह 2,356 रुपये प्रति शेयर के इंट्रा-डे लो पर पहुंच गया. इस डील के रद्द होने का RIL के शेयरों के प्रदर्शन पर क्या असर पड़ेगा, इस पर एनालिस्ट्स की मिली-जुली राय है. विदेशी ब्रोकरेज फर्म Jefferies के एनालिस्ट्स ने टारगेट प्राइस कम किया है, वहीं कोटक सिक्योरिटीज, Credit Suisse और प्रभुदास लीलाधर के एनालिस्ट्स ने टारगेट प्राइस में कोई बदलाव नहीं किया है.

ब्रोकरेज फर्म ने मिड-सायकल मार्जिन के लिए O2C बिजनेस पर अपने मल्टीपल को कम किया है. फर्म ने कहा, “हम 7.5x fwd EV/EBITDA (vs 8.5x earlier) के कारोबार को US$70bn (पहले US$80bn) पर वैल्यू देते हैं.” टारगेट प्राइस को पहले के 3,000 रुपये से घटाकर 2,880 रुपये प्रति शेयर कर दिया गया है. Jefferies ने कहा कि सौदे को रद्द करना निराशाजनक था. उन्होंने कहा, “सौदा 75 अरब अमेरिकी डॉलर का वैल्यूएशन बेंचमार्क सेट कर सकता था.” हालांकि, सौदे को ठंडे बस्ते में डालने से RIL की बैलेंस शीट पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा.

कोटक सिक्योरिटीज के एनालिस्ट्स ने कहा कि सौदा पूरा नहीं होने से RIL पर कोई असर नहीं पड़ेगा. ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि स्टॉक को रिफाइनिंग मार्जिन में रिबाउंड, रिटेल बिजनेस में मजबूत ग्रोथ और टैरिफ बढ़ोतरी जैसे नियर टर्म ट्रिगर्स से फायदा होगा. कोटक सिक्योरिटीज ने शेयर पर 2,800 रुपये का फेयर वैल्यू लगाया है. ब्रोकरेज फर्म ने O2C बिजनेस एक्सपोजर में प्रत्याशित कमी में आगामी देरी को देखते हुए स्टॉक पर शॉर्ट-टर्म असर से इंकार नहीं किया है.

Credit Suisse ने इस डील को रद्द किए जाने के फैसले को “नेगेटिव सरप्राइज” कहा है. Credit Suisse ने कहा कि सौदा रद्द होने से O2C सेगमेंट के लिए वैल्यूएशन बदल जाएगा. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि JioPhone नेक्स्ट के लेस-एग्रेसिव लॉन्च के साथ, अब फोकस Jio और रिटेल की लिस्टिंग टाइमलाइन और टेलीकॉम बिजनेस में टैरिफ हाइक की संभावना पर होगा. Credit Suisse का RIL पर टारगेट प्राइस 2,450 रुपये प्रति शेयर है.

ब्रोकरेज फर्म के एनालिस्ट्स ने भविष्य में किसी और साझेदारी से इंकार नहीं करते हुए सौदे को ‘Dampener’ कहा है. उन्होंने कहा, “यह नेगेटिव है क्योंकि इससे RIL को कच्चे तेल की आपूर्ति के साथ-साथ लेटेस्ट पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिलता है.” एनालिस्ट्स ने इसे ‘BUY’ की रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस 2,955 रुपये प्रति शेयर किया है.

