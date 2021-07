RIL Q1 results LIVE: रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे थोड़ी देर में, 30 से 50% तक बढ़ सकता है मुनाफा, जियो की बिक्री में भी दिखेगी रफ्तार

Reliance Industries (RIL) Q1 Fy22 Results: रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) आज 23rd July 2021 को देर शाम चालू वित्त वर्ष यानी 2021-22 की पहली तिमाही के नतीजों का ऐलान करेगी. नतीजों के पहले आ रहे अनुमानों में RIL के कंसॉलिडेट नेट प्रॉफिट में 30 से 50 फीसदी की बढ़ोतरी की उम्मीद जाहिर की जा रही है. बिक्री में भी 60 से 100 फीसदी का उछाल आने का अनुमान लगाया जा रहा है.

कंपनी के मुनाफे पर कोविड-19 से प्रभावित रिफाइनिंग और रिटेल बिजनेस का असर दिख सकता है, लेकिन जियो की बिक्री में तेजी का फायदा भी इसमें नजर आएगा. जियो की प्रति ग्राहक कमाई (ARPU) पिछली तिमाही के मुकाबले बढ़ सकती है. जनवरी-मार्च 2021 की तिमाही में जियो की प्रति ग्राहक कमाई (ARPU) 138 रुपये रही है. जून तिमाही में यह कुछ बढ़ सकती है. एयरटेल की प्रति ग्राहक कमाई 145 रुपये है.

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का अनुमान है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की बिक्री में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष (2020-21) में 80 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है. वहीं शुद्ध मुनाफे में 24.7 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. EBITDA में 38.7 फीसदी की ग्रोथ हो सकती है.

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने EBITDA में 35 फीसदी की बढ़त का अनुमान लगाया है . इसने कहा है कि सेल्स में 55 फीसदी और मुनाफे में 23.8 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. ब्रोकरेज फर्म Emkay Globalने कहा है कि सेल्स में 60 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है और शुद्ध मुनाफा 31.3 फीसदी बढ़ सकता है.

दिग्गज बायोफार्मा कंपनी Biocon का मुनाफा 36 फीसदी गिरा, जेनेरिक दवाओं और स्पेशल आइटमों की बिक्री घटने से लगा झटका

कई विश्लेषकों का मानना है रिलायंस इंडस्ट्रीज इस बार जियो 55-85 लाख नए ग्राहक जोड़ सकती है. हालांकि यह पिछली चार तिमाहियों के औसत से कम रह सकता है. साथ ही जियो की प्रति ग्राहक कमाई मार्च की तुलना में बढ़ सकती है. रिलायंस का रेवेन्यू 1,41,752 करोड़ रुपये रह सकता है. जून 2020 में 88,253 करोड़ रुपये की तुलना में यह 60% ज्यादा रह सकता है. इसके रिटेल सेगमेंट का EBITDA 59 फीसदी गिर कर 1,470 करोड़ रुपए रह सकता है. जे एम फाइनेंशियल ने अपने अनुमान में कहा है कि ऑयल से केमिकल डिवीजन का EBITDA 3.9% बढ़ सकता है. हालांकि रिफाइनिंग मार्जिन इस बार कुछ कमजोर रह सकते हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.