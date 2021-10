Reliance की सब्सिडियरी स्टर्लिंग एंड विल्सर में खरीदेगी 25.9% हिस्सेदारी, ओपन ऑफर के तहत 375 रुपये के भाव पर तय हुआ है सौदा

मार्केट कैप के हिसाब से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलांयस (Reliance) की सब्सिडियरी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर (Reliance New Energy Solar) स्टर्लिंग एंड विल्सर सोलर (Sterling and Wilson Solar) के 4.91 करोड़ शेयर खरीदने का प्रस्ताव रखा है. यह खरीदारी 375 रुपये प्रति शेयर के भाव के हिसाब से करीब 1840 करोड़ रुपये की होगी. इस ऑफर से जुड़ा ड्राफ्ट पेपर आज नियामकीय फाइलिंग में कंपनी ने सबमिट किया है. स्टर्लिंग एंड विल्सर सोलर के मौजूदा भाव की बात करें तो मंगलवार को बीएसई पर यह 421.60 रुपये के भाव पर बंद हुआ था लेकिन आज इसमें 3.25 फीसदी की गिरावट रही और यह 407.90 रुपये के भाव पर बंद हुआ.

स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर के एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक इस सौदे के बाद रिलायंस की सब्सिडियरी के पास कंपनी की 25.9 फीसदी हिस्सेदारी हो जाएगी. इस ओपन ऑफऱ के ड्राफ्ट लेटर के मुताबिक रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर के अलावा रिलायंस ग्रुप की रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस वेंचर्स भी पर्सन्स एक्टिंग इन कंसर्ट (पीएसी) होगी.

फाइलिंग के मुताबिक रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर ने एक रुपये की फेस वैल्यू वाले 4,91,37,420 शेयरों को खरीदने के लिए ओपन ऑफर का ड्राफ्ट लेटर जारी किया है. इस खरीदारी के जरिए रिलांयस की इस सब्सिडियरी के पास स्टर्लिंग एंड विल्सर सोलर की 25.90 फीसदी हिस्सेदारी हो जाएगी. फाइलिंग के मुताबिक इन शेयरों को रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस वेंचर्स और रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर पब्लिक शेयरहोल़्डर्स से खरीदेगी.

कंपनी ने इस महीने की 10 अक्टूबर को इस सौदे को लेकर जानकारी दी थी कि रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर ने शापूरजी पालोनजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, खुर्शेद दारूवाला एंड स्टर्लिंग और स्टर्लिंग एंड विल्सर सोलर लिमिटेड से 40 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए सौदा किया है. स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर सोलर एनर्जी, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस प्रोवाइडर कंपनी है. यह शापूरजी पलोन्जी ग्रुप और खुर्शीद दारुवाला परिवार का ज्वाइंट वेंचर है.

