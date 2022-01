Stocks in Focus: Reliance-Maruti समेत इन शेयरों पर आज फोकस, इंट्रा-डे में इन स्टॉक्स पर लगा सकते हैं दांव

Stocks in Focus: कारोबार के दौरान आज रिलायंस और मारुति सुजुकी जैसे शेयरों पर फोकस रहेगा.

आज फ्यूचर रिटेल, रिलायंस, मारुति सुजुकी, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एचयूएल, कोलगेट पॉमोलिव, गेल इंडिया, लेमन ट्री और बैंकिंग शेयरों पर फोकस रहेगा. (Image- Pixabay)

Market Outlook: इस साल के पहले कारोबारी दिन सोमवार (3 जनवरी) को मार्केट की शानदार शुरुआत हुई और 22 नवंबर 2021 के बाद पहली बार Nifty 50 ने 17600 के लेवल पर पहुंचा. ब्रोकरेज फर्म रिलायंस सिक्योरिटीज के मुताबिक डेली चार्ट पर यह 50 दिनों के ईएमए (एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज) को पार कर बुलिश पैटर्न बनाया है. इसके अलावा शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम चार्ट पर भी तकनीकी इंडिकेटर्स पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं. ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक मार्केट का रूझान पॉजिटिव दिख रहा है और यह पहले 17800 के लेवल की तरफ और फिर 18 हजार के लेवल तक बढ़ सकता है. हालांकि अगर इसमें फिसलन होती है तो इसे 17350-17300 के लेवल पर सपोर्ट मिलेगा. इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो आज फ्यूचर रिटेल, रिलायंस, मारुति सुजुकी, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एचयूएल, कोलगेट पॉमोलिव, गेल इंडिया, लेमन ट्री और बैंकिंग शेयरों पर फोकस रहेगा. स्टॉक मार्केट से जुड़े लाइव अपडेट्स के लिए यहां जुड़ें आज इन स्टॉक्स पर रहेगा फोकस

Future Retail: फ्चूचर रिटेल ने सोमवार को सिंगापुर में अमेजन के साथ चल रहे आर्बिट्रेशन मामले को अवैध और कानून के खिलाफ घोषित करने के लिए याचिका दायर किया है. सिंगापुर में अमेजन ने फ्यूचर और रिलांयस के बीच 24500 करोड़ रुपये के विलय सौदे के खिलाफ याचिका दायर किया हुआ है.

Bank stocks: घरेलू रेटिंग एजेंसी इक्रा के मुताबिक बैंकों की एसेट क्वालिटी में रिकवरी पर कोरोना के ओमिक्रॉन वैरिेएंट का नकारात्मक असर पड़ सकता है. इस वायरस के चलते कोरोना के तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है जिसके चलते लॉकडाउन लगाए जा सकते हैं.

Reliance: स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी ने सोमवार को रिलायंस न्यू एर्जी सोलर के प्रमोटर बनने की जानकारी दी. रिलायंस की सोलर इकाई ने 25.90 फीसदी हिस्सेदारी के लिए 1583 करोड़ रुपये का बैलेंस पेमेंट किया. इस ट्रांजैक्शन के बाद स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी में रिलांयस की सोलर इकाई व अन्य ग्रुप कंपनियों की 40 फीसदी हिस्सेदारी हो गई.

HUL, Colgate-Palmolive: एफएमसीजी कंपनियों और पारंपरिक डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच खींचतान जल्द समाप्त होने वाली नहीं दिख रही है. अब डिस्ट्रीब्यूटर्स महाराष्ट्र के बाद गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और तमिलनाडु में 4 जनवरी से एचयूएल और कोलगेट पॉमोलिव के प्रोडक्ट्स की बिक्री बंद करने वाले हैं.

Lemon Tree Hotels: गोल्डमैन सैक्स (सिंगापुर) प्राइवेट-ओडीआई ने बीएसई पर ब्लॉक डील के जरिए लेमन ट्री होटल्स के 30.02 लाख इक्विटी शेयरों को 46.6 रुपये प्रति शेयर के भाव पर खरीदे हैं. इन शेयरों की बिक्री जाबा पैन एशिया मास्टर फंड ने की है.

KIMS: गोल्डमैन सैक्स (सिंगापुर) प्राइवेट-ओडीआई ने बीएसई पर ब्लॉक डील के जरिए कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (KIMS) के 72009 इक्विटी शेयरों को 1425.65 रुपये के भाव पर खरीदा है.

GAIL (India): गेल इंडिया ने वित्त वर्ष 2022 के लिए 4 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के पहले अंतरिम डिविडेंड भुगतान कर दिया है.

Maruti Suzuki: देश में सबसे अधिक कार बनाने वाली वाहन कंपनी मारुति सुजुकी ने पिछले महीने दिसंबर 2021 में 1.52 लाख गाड़ियां बनाईं जबकि उसके पिछले साल दिसंबर 2020 में 1.55 लाख गाड़ियां बनाई थीं. हालांकि पिछले साल 2021 में कंपनी ने 2.05 लाख गाड़ियों का निर्यात किया जो किसी एक साल में सबसे अधिक रहा. इंट्रा-डे में इन स्टॉक्स पर लगा सकते हैं दांव

रिलायंस सिक्योरिटीज के मुताबिक आज इंट्रा-डे में मदरसन सूमी, एचएएल और डालमिया भारत पर दांव लगा सकते हैं.

MOTHERSUMI: 223- 221 रुपये की प्राइस रेंज में 231 रुपये के टारगेट प्राइस और 218 रुपये के स्टॉप लॉस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं.

223- 221 रुपये की प्राइस रेंज में 231 रुपये के टारगेट प्राइस और 218 रुपये के स्टॉप लॉस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं. HAL: 1,226- 1,220 रुपये की प्राइस रेंज में 1204 रुपये का स्टॉप लॉस रख 1260 रुपये के टारगेट प्राइस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं.

1,226- 1,220 रुपये की प्राइस रेंज में 1204 रुपये का स्टॉप लॉस रख 1260 रुपये के टारगेट प्राइस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं. DALBHARAT: 1,881- 1,870 रुपये की प्राइस रेंज में 1,965 रुपये के टारगेट प्राइस और 1,840 रुपये के स्टॉप लॉस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं. (स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

