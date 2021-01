Reliance Digital का रिपब्लिक डे ऑफर; जितने रुपये की बुकिंग, उतने की ही एक्स्ट्रा छूट

Reliance Digital Republic Day Pre-Booking Offer: रिलायंस डिजिटल ने गणतंत्र दिवस के मौके पर ‘रिपब्लिक डे डिजिटल इंडिया सेल’ (Republic Day Digital India Sale) की पेशकश की है. सेल के दौरान ग्राहकों को आकर्षक प्री-बुकिंग ऑफर्स हासिल हो रहे हैं. कंपनी द्वारा जारी बयान के मुताबिक, डिजिटल इंडिया सेल 22 से 26 जनवरी 2021 तक चलेगी और प्रीबुकिंग पीरियड 18 से 20 जनवरी तक रहेगा.

18 से 20 जनवरी तक की प्रीबुक अवधि के दौरान ग्राहक रिलायंस डिजिटल से अपने पसंदीदा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को 1000 रुपये एडवांस देकर प्रीबुक करा सकते हैं. बदले में उन्हें डिजिटल इंडिया सेल के दौरान इंस्टैंट डिस्काउंट्स और स्पेशल ऑफर्स के साथ 1000 रुपये की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी. ग्राहक चाहें तो किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान को 2000 रुपये में भी प्रीबुक कर सकते हैं. ऐसे में उन्हें ईएमआई पर 2000 रुपये की अतिरिक्त छूट हासिल होगी.

प्रीबुकिंग बेनिफिट्स समेत सभी ऑफर्स का फायदा 22 से 26 जनवरी के बीच डिजिटल इंडिया सेल के दौरान​ लिया जा सकता है. ग्राहक रिलायंस डिजिटल स्टोर्स से ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग कर सकते हैं. प्रीबुकिंग समेत सभी ऑफर्स रिलायंस डिजिटल, माई जियो स्टोर्स और ऑनलाइन www.reliancedigital.in पर उपलब्ध हैं. बयान में यह भी कहा गया है कि रिपब्लिक डे डिजिटल इंडिया सेल में ग्राहकों को दिग्गज बैंकों और वित्तीय संस्थानों की ओर से इंस्टैंट डिस्काउंट भी हासिल होगा.

रिलायंस डिजिटल भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर है. 550 से ज्यादा रिलायंस डिजिटल स्टोर्स और 1800 से ज्यादा माई जियो स्टोर्स के साथ रिलायंस डिजिटल की मौजूदगी देश के 800 से ज्यादा शहरों में है. रिलायंस डिजिटल के साथ 200 से ज्यादा राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय ब्रांड जुड़े हैं. रिलायंस डिजिटल 5000 से अधिक प्रॉडक्ट्स की बिक्री करती है. रिलायंस डिजिटल अपने प्रॉडक्ट्स के लिए आफ्टर सेल्स सर्विस भी मुहैया कराती है.

