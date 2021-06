रिलायंस का 44वीं AGM आज, 5 G सर्विस समेत कई बड़े ऐलान की उम्मीद

आज रिलायंस इंडस्ट्रीज 44वीं एजीएम ( Annual General Meeting) हो रही है. एजीएम के दौरान कई बड़े ऐलान हो सकते हैं. एजीएम में मुकेश अंबानी ऑयल टु केमिकल ( O2C) कारोबार और कंज्यूमर-फेसिंग रिटेल और टेलकॉम बिजनेस में बड़े ऐलान करते हैं. इसमें वह सऊदी अरामको (Saudi Aramco) के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऑयल-टु-केमिकल (O2C)कारोबार में 20 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के लिए लंबे समय से चल रहे 15 अरब डॉलर के सौदे पर स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं.

रिलायंस अपना पहला 5G फोन Google और Jio Book के साथ मिलकर लॉन्च कर सकता है. सस्ते लैपटॉप का ऐलान हो सकता है. विश्लेषकों का मानना है कि फीचर फोन ग्राहकों को जियो 4जी ग्राहकों में बदलने के लिए फोन की कीमत अहम होगी. पिछले साल अंबानी ने देश में 5जी की तैनाती की बात कही थी.

रिलायंस के लिए रिटेल कारोबार काफी अहम. अंबानी इसमें Jio Mart के ऑपरेशन पर बात कर सकते हैं. साथ ही AJIO फैशन और लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म पर भी उनकी नजर होगी.ग्लोबल ब्रोकरेज और रिसर्च फर्म गोल्डमैन सैक्स (Goldman Sachs) ने कहा है कि अगले साल दस साल में ग्रुप के रिटेल कारोबार की कमाई (EBITDA) दस गुना तक बढ़ सकती है. ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि मैक्रो हालात में गिरावट के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना पूरा फोकस अपनी डिजिटल क्षमताओं को मजबूत करने के लिए किया है. रिलायंस आने वाले दिनों में रिटेल समेत अपने प्रोडक्ट के लिए मुहैया कराने के लिए तैयार हो रहे चैनल (omnichannel) को और मजबूत करेगा.

ग्लोबल ब्रोकरेज और रिसर्च फर्म Goldman Sachs के मुताबिक, रिटेल आरआईएल के लिए ग्रोथ का अगला इंजन हो सकता है क्योंकि उसका मानना है कि रिटेल EBITDA अगले 10 सालों में 10 गुना बढ़ सकता है. आरआईएल की एजीएम ऐतिहासिक रूप से एक उत्सुकता से देखी जाने वाली घटना रही है (पहले फिजिकल फॉर्मेट में आयोजित होने पर 3,000 शेयरधारकों ने भाग लिया था और पिछले साल 42 देशों और 468 शहरों में वर्चुअल एजीएम को 300,000 समवर्ती दर्शकों ने देखा था)

