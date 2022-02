Corporate Earning Q3: कंपनियों की सुधरी कमाई, अब किन सेक्टर में बनेगा पैसा, निवेश के लिए चुनें बेस्ट स्टॉक

3QFY22 के लिए कॉरपोरेट अर्निंग उम्मीद के मुताबिक रही है और कोविड 19 महामारी से उबरकर कंपनियों की कमाई में सुधार देखने को मिला है. अब आगे बाजार में कमाई के अच्छे मौके बने हैं.

कॉरपोरेट अर्निंग के बाद कई शेयर निवेश के लिए आकर्षक दिख रहे हैं. (image: pixabay)

Best Stock To Buy After Q3FY22: दिसंबर तिमाही के लिए अर्निंग सीजन अब तकरीबन खत्म हो गया है. 3QFY22 के लिए कॉरपोरेट अर्निंग उम्मीद के मुताबिक रही है और कोविड 19 महामारी से उबरकर कंपनियों की कमाई में सुधार देखने को मिला है. दिसंबर तिमाही के नतीजों को देखें तो BFSI, IT, कंज्यूमर, मेटल, आयल एंड गैस और सीमेंट सेक्टर में बेहतर ग्रोथ रही है. जबकि आटो और एनर्जी समेत कुछ सेक्टर पर अभी दबाव बना हुआ है. फिलहाल अर्निंग सीजन के बाद कई सेक्टर और स्टॉक एक बार फिर डिमांड में रहने वाले हैं. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि मौजूदा समय की बात करें तो फोकस जियोपॉजिटिकल टेंशन और सेंट्रल बेंक के सख्त रुख पर है. जिससे बाजार पर शॉर्ट टर्म के लिए दबाव रहेगा. लेकिन लंबी अवधि में बाजार को लेकर ज्यादा चिंता नहीं दिख रही. इसलिए अर्निंग के बाद सही सेक्टर और स्टॉक की पहचान कर उन पर दांव लगाया जा सकता है. हेल्दी है कंपनियों की अर्निंग ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक दिसंबर तिमाही में कंपनियों की कमाई बेहतर रही है. इस तिमाही में एसेट क्वालिटी में सुधार, लोन ग्रोथ के चलते BFSI सेक्टर का प्रदर्शन दमदार रहा है. वहीं एनर्जी की कीमतों में तेजी से आयल एंड गैस सेक्टर को भी फायदा मिला है. जबकि टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी मोमेंटम बना हुआ दिखा. ब्रोकरेज हाउस द्वारा कवरेज की जाने वाली कंपनियों में PAT लेवल पर 36 फीसदी से उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है. हालांकि 38 फीसदी ने उम्मीद से कमजोर. बाकी कंपनियों का प्रदर्शन अनुमान के मुताबिक रहा है. जबकि EBITDA लेवल पर 26 फीसदी का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा है. कितनी रही मुनाफे और रेवेन्यू में ग्रोथ रिपोर्ट के अनुसार निफ्टी कंपनियों की sales, EBITDA, PBT और PAT में सालाना आधार पर 30%, 15%, 25% और 25% ग्रोथ रही. वहीं इस वित्त वर्ष के 9 महीनों में sales, EBITDA और PAT ग्रोथ 36%, 24% और 45% रही है. वहीं ओवरआल कंपनियों की बात करें तो sales, EBITDA, PBT और PAT में सालाना आधार पर 28%, 12%, 24% और 22% ग्रोथ रही. वहीं इनमें इस वित्त वर्ष के 9 महीनों में sales, EBITDA और PAT ग्रोथ 35%, 25% और 48% रही है. सेक्टरवाइज ग्रोथ रिपोर्ट के अनुसार प्राइवेट बैंक, NBFC, लॉजिस्टिक, रिटेल और यूटिलिटीज में PAT ग्रोथ उम्मीद से बेहतर रही है. जबकि आटो, सीमेंट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हेल्थकेयर और मेटल में PAT अनुमान से कमजोर रहा है. ब्रोकरेज हाउस ने FY23E के लिए Infra, O&G, PSU बैंक, लॉजिस्टिक, कैपिटल गुड्स और रिटेल सेक्टर में अर्निंग ग्रोथ अनुमान 17%, 8%, 5%, 3%, 2% और 2% दिया है. जबकि हेल्थकेयर, आटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, यूटिलिटीज के लिए अनुमान में 4%, 3%, 3%, 2% कटौती की है. किन शेयर को किया अपग्रेड, किसे डाउनग्रेड अपग्रेड होने वाले स्टॉक: ONGC (29%), SBI Life (19%), Hindalco (7%), Cipla (6%) and MSIL (6%).

डाउनग्रेड होने वाले स्टॉक: Tata Steel (-15%), Eicher (-11%), Tata Motors (-10%), Britannia (-7%), Coal India (-7%), HDFC Life (-7%), and Dr Reddy’s (-5%). निवेश के लिए बेस्ट स्टॉक लार्जकैप स्टॉक्स: RIL, Infosys, ICICI बैक, HUL, SBI, Airtel, L&T, Axis बैंक, Titan, Hindalco

मिडकैप स्टॉक्स: Gujrat gas, Ashok Leyland, Oberoi Realty, Indian Hotels, Aditya Birla Fashion, Devyani Int, Indigo Paints, Zensar Tech, Orient Electric, VRL Logistic (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.

Financial Express is now on Telegram. Click here to join our channel and stay updated with the latest Biz news and updates.