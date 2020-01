भारत में iPhone की ताबड़तोड़ बिक्री, Apple को 1.56 लाख करोड़ का रिकॉर्ड मुनाफा

टेक की दिग्गज कंपनी एप्पल (Apple) ने पिछले साल की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है. कंपनी के आईफोन (iPhone) की सेल में दहाई अंकों की बढ़त हुई है और इसके साथ ही आईपैड की भी मांग मजबूत देखी गई है. समीक्षावधि में कंपनी का शुद्ध लाभ अब तक का सबसे ऊंचा यानी 22 अरब डॉलर यानी करीब 1.56 लाख करोड़ का रहा है. जबकि इस दौरान कंपनी की कुल राजस्व आय 91.8 अरब डॉलर रही. यह पिछले साल की इसी तिमाही से 9 फीसदी ज्यादा है.

कंपनी के तिमाही के रेवेन्यू में अंतरराष्ट्रीय बिक्री का 61 फीसदी हिस्सा है. एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कहा कि कंपनी की कई विकसित बाजारों में दहाई अंकों की बढ़त देखी गई है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सिंगापुर शामिल हैं. और इसके साथ कई उभरते हुए बाजारों में भी बढ़त दहाई अंकों में रही है. इसमें खासकर कंपनी का ब्राजील, चीन, भारत, थाइलैंड और टर्की में मजबूत प्रदर्शन रहा है.

इसके अलावा उन्होंने बताया कि दिसंबर तिमाही में आईफोन से मिलने वाला रेवेन्यू 8 फीसदी बढ़कर 56 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है. उनके मुताबिक यह iPhone 11, iPhone 11 Pro और iPhone 11 Pro Max जैसे मॉडल की बेहद अच्छी मांग की वजह से हुआ है. कुक ने कहा कि iPad की बिक्री कई उभरते हुए बाजारों जैसे मैक्सिको, भारत, टर्की, थाइलैंड, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम में काफी बढ़ी है.

समीक्षावधि में Mac ने 7.2 बिलियन डॉलर और iPad ने 6 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया है. एप्पल भारतीय बाजार पर बड़ा दांव लगा रहा है. पिछले कुछ महीनों में कंपनी ने देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया है.

पिछले साल एप्पल ने भारत में घरेलू बाजार और निर्यात के लिए iPhone XR का प्रोडक्शन शुरू किया था. एप्पल की पार्टनर Salcomp चेन्नई के पास SEZ में स्थित नोकिया की बंद हो चुकी फैक्ट्री को टेकओवर कर रही है. यह उम्मीद है कि फैक्ट्री मार्च से काम करना शुरू करेगी और चार्जर के साथ दूसरे कई उपकरणों का भी इसमें उत्पादन किया जाएगा.

रिसर्च फर्म काउंटप्वॉइंट के मुताबिक, एप्पल दिसंबर तिमाही के दौरान भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाले ब्रांड्स में से एक रहा था. इसमें कहा गया है कि एप्पल की बिक्री बढ़ने की वजह घरेलू मैन्युफैक्चरंग की वजह से उसका XR डिवाइस की कीमतों में कटौती करना है.

