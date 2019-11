25000 करोड़ के बूस्टर से रियल्टी को मिलेगा बूस्ट, इन 25 शेयरों में मिल सकता है मोटा रिटर्न

Booster To Real Estate: सरकार ने अटकी परियोजनाओं में फंसे मकान खरीदारों और रीयल एस्टेट कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए 25000 करोड़ रुपये के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड (AIF) का एलान किया है. वित्त मंत्री ने जानकारी दी है कि इसमें 10000 करोड़ रुपये सरकार की ओर से निवेश किए जाएंगे. जबकि बची 15000 करोड़ की रकम एसबीआई और LIC द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी. इस बारे में RBI जल्द ही एक स्पष्टीकरण जारी करेगा. एक्सपर्ट का कहना है कि इस कदम से आने वाले दिनों में रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिलेगा. वहीं, रियल एस्टेट को बूस्ट मिलता है तो इससे देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा सपोर्ट मिल सकता है.

प्रभुदास लीलाधर के CEO PMS अजय बोडके का कहना है कि सरकार के इस कदम से निश्चित रूप से लंबे समय से दबाव झेल रहे रियल एस्टेट सेकटर को फायदा मिलेगा. उनका कहना है कि रियल एस्टेट सेक्टर का अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ता है. रीयल एस्टेट सेक्टर का देश की अर्थव्यवस्स्था में कई तरह से प्रभाव पड़ता है. बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की एसेट क्वालिटी के लिहाज से भी यह सेक्टर काफी संवदेशनशील है. रीयल्टी में सुस्ती आते ही बैंकों का एनपीए बढ़ने लगा.

हालांकि सरकार के प्रयास हैं कि इस सेक्टर से होने वाले रिस्क को कम किया जाए. उनका कहना है कि सिर्फ एनसीआर में ही करीब 2 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट अटके हैं और 97000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट MMR में अटके हैं. अब सरकार ने जिस फंड का एलान किया है उससे रियल एस्टेट में जरूरी रिवाइवल लाया जा सकता है.

ट्रेडिंग बेल्स CEO और कोफाउंडर अमित गुप्ता का कहना है कि सरकार का फोकस पहले से ही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की है, इसके लिए पिछले दिनों कई एलान हुए. फाइनली अब रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान हुआ है, जिससे सेक्टर को बूस्ट मिलेगा. इसके अलावा इससे हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को भी फायदा होगा. हालांकि निवेशकों को इन दोनों सेक्टर से मजबूत फंडामेंटल वाले ही शेयर चुनने की सलाह है.

पिरामल इंटरप्राइजेज, DLF, गोदरेज, ओबेरॉय रियल्टी, L&T फाइनेंस, इडेलवाइस, इंडियाबुल्स फाइनेंस, DHFL, JM फाइनेंस, यस बैंक, इंडसइंड बैंक, HDFC, NBCC, L&T, पूर्वांकरा, कोल्टे पाटिल, ब्रिगेड इंटरप्राइजेज

सलाह: अजय बोडके, CEO, प्रभुदास

ओबेरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, सनटेक रियल्टी, शोभा, HDFC, केनफिन होम फाइनेंस, एशियन पेंट्स, कजारिया सीरेमिक्स, पिडीलाइट, रैमको सीमेंट, श्री सीमेंट

सलाह: अमित गुप्ता, CEO और कोफाउंडर, ट्रेडिंग बेल्स

