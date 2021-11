Real Estates Growth: मकानों की बिक्री ने पकड़ी रफ्तार, मिड सेगमेंट और अफोर्डेबल घर बिकने से चमका रियल एस्टेट बाजार

Real Estates Growth: रियल एस्टेट सेक्टर की मांग में तेजी दिखने लगी है. बैंकों की ओर से होम लोन रेट में कटौती और कुछ राज्य सरकारों की ओर से स्टैम्प ड्यूटी कम करने से मकानों की बिक्री में रफ्तार दिख रही है. CBRE South Asia Pvt Ltd की इंडिया मार्केट मॉनिटर की तीसरी तिमाही (‘India Market Monitor – Q3 2021′ report.) की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी तिमाही की तुलना में मकानों की बिक्री में 46 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. इस तिमाही के दौरान मकानों की बिक्री 50 हजार यूनिट्स तक पहुंच गई.

ऑफिस की लीजिंग में हुई बढ़ोतरी

रिपोर्ट के मुताबिक ऑफिस लीजिंग में बढ़ोतरी हुई है. तीसरी तिमाही में ऑफिस लीजिंग बढ़ कर 1.35 करोड़ वर्ग फुट तक पहुंच गई. दूसरी तिमाही के मुकाबले तीसरी तिमाही में इसमें 140 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई है. प्रमुख शहरों में इस साल अब तक ऑफिस लीजिंग स्पेस में 2.50 करोड़ वर्ग फुट की बढ़ोतरी हुई है. थर्ड पार्टी लीजिंग और ई-कॉमर्स की बढ़ती मांग की वजह से तीसरी तिमाही में इंडस्ट्रियल और लीजिंग एक्टिविटी बढ़ कर 90 लाख वर्ग फुट तक पहुंच गई. दूसरी तिमाही की तुलना में तीसरी तिमाही में इसमें 6 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई. 2021 के सितंबर महीने तक यह 2.30 करोड़ वर्ग फुट तक पहुंच गई.

मकानों की बिक्री में पुणे सबसे आगे

मकानों की बिक्री में सबसे आगे पुणे रहा है.यहां दूसरी तिमाही की तुलना में तीसरी तिमाही में मकानों की बिक्री 33 फीसदी बढ़ गई. वहीं मुंबई में मकानों की बिक्री 23 फीसदी बढ़ी. बेंगलुरू में 17 और हैदराबाद में 13 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. मिड सेगमेंट में 47 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है वहीं अफर्डोबल या बजट होम की बिक्री 31 फीसदी बढ़ी दी.

रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी तिमाही की तुलना में तीसरी तिमाही के दौरान नई प्रोडक्ट लॉन्चिग में 37 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और यह 48,950 यूनिट्स तक पहुंच गई. रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले दिनों में मिड सेगमेंट और अफोर्डेबेल मकानों की बिक्री को बढ़ावा मिल सकता है क्योंकि कई राज्य सरकारें रियल एस्टेट सेक्टर को पटरी पर लाने के लिए स्टैम्प ड्यूट में छूट समेत कुछ और सहूलियतें भी दे रही हैं. मॉडल टेनेंसी एक्ट को लागू करने से भी रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा मिलेगा. मिलेनियल्स में मकान खरीदने को लेकर बढ़ते रुझान को देखते हुए भी हाउसिंग सेक्टर में रफ्तार दिख सकती है.

