RCom के कर्जदाताओं ने अनिल अंबानी का इस्तीफा ठुकराया, दिवाला समाधान प्रक्रिया में सहयोग करने का निर्देश

दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रही रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) के कर्जदाताओं ने चेयरमैन अनिल अंबानी (Anil Ambani) और चार अन्य निदेशकों का कंपनी से इस्तीफा नामंजूर कर दिया है. साथ ही उन्हें जारी दिवाला समाधान प्रक्रिया में सहयोग करने का निर्देश दिया है. कंपनी ने रविवार को बीएसई को इसकी जानकारी दी. अंबानी समेत कंपनी के चार निदेशकों रायना करानी, छाया विरानी, मंजरी काकेर और सुरेश रंगाचार ने इस महीने की शुरुआत में कंपनी से इस्तीफा दे दिया था.

कंपनी ने बाजार को बताया है कि उसके कर्जदाताओं की समिति की 20 नवंबर को बैठक हुई. समिति ने एकमत से यह निर्णय किया कि ये इस्तीफे स्वीकार नहीं किए जा सकते. RCom ने कहा, ‘‘कंपनी के संबंधित निदेशकों को बताया जा रहा है कि उनके इस्तीफे स्वीकार नहीं किए गए हैं और उन्हें RCom के निदेशक के नाते दायित्वों व जिम्मेदारियों का निर्वहन जारी रखने का सुझाव दिया जाता है. उन्हें दिवाला समाधान प्रक्रिया में सहयोग देने का निर्देश दिया गया है.’’

दूरसंचार क्षेत्र के विधायी बकायों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद कंपनी को सितंबर तिमाही में 30,142 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है. यह किसी भारतीय कंपनी को एक तिमाही में हुआ दूसरा सबसे बड़ा घाटा है. सितंबर तिमाही में सर्वाधिक 50,921 करोड़ का घाटा वोडाफोन आइडिया ने दर्ज किया है.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा टेलिकॉम कंपनियों को बकाया एनुअल एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यु (AGR) चुकाए जाने का आदेश दिए जाने के बाद RCom ने इस दिशा में जुलाई—सितंबर में 28,314 करोड़ रुपये की प्रोवि​जनिंग की थी. RCom की कुल देनदारी में 23327 करोड़ रुपये की लाइसेंस फीस और 4987 करोड़ रुपये के स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज शामिल हैं.

स्वीडन की कंपनी एरिक्सन द्वारा याचिका दायर किए जाने के बाद RCom के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू हुई थी. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने कंपनी का नियंत्रण एक इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल को सौंप दिया है. सूत्रों के मुताबिक, RCom ग्रुप का कुल सिक्योर्ड कर्ज लगभग 33000 करोड़ रुपये है. अगस्त में कर्जदाताओं ने लगभग 49000 करोड़ रुपये के दावे किए थे.

