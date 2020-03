RCom के एसेट खरीदने के और नजदीक पहुंची Reliance Jio, 23,000 करोड़ रु की समाधान योजना को मंजूरी

बैंकों ने रिलायंस कम्युनिकेशन (RCom) के लिए 23,000 करोड़ रुपये की समाधान योजना को मंजूरी दे दी है. इसमें से 5,500 करोड़ रुपये चीन के बैंकों को मिलेंगे. इससे उनको अपना करीब 55 फीसदी मूलधन मिल जाएगा. इसमें चीन के वे बैंक भी शामिल हैं, जिन्हें कंपनी के प्रवर्तक अनिल अंबानी ने कथित तौर पर व्यक्तिगत गारंटी दी है.

ऋणदाताओं की समिति के एक सूत्र ने कहा कि आरकॉम कर्जदाताओं की समिति ने रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस टेलीकॉम (आरटीएल) और रिलायंस इंफ्राटेल (आरईटीएल) पर बकाया कर्जों के निपटान की योजना को चार मार्च को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी. सभी 38 बैंकों ने तय समाधान योजना के पक्ष में मत दिया.

कर्जदाताओं ने अगस्त में इन कंपनियों पर कुल बकाए के रूप में कुल करीब 49,000 करोड़ रुपये का दावा किया था. कर्जदाताओं की समिति की 13 जनवरी 2019 को हुई बैठक में रिलायंस जियो और यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लि. आरकॉम की संपत्ति के लिए सर्वाधिक बोली लगाने वाली कंपनियां रहीं.

अनुबंध के तहत पहले चुकाई जा चुकी धन/सम्पत्ति को गैर कानूनी गतिविधि के सामने आने पर वापस लेने के और कथित क्लॉबैक अनुबंध पर गौर करने की इस समाधान योजना के तहत कर्जदाताओं की 23,000 करोड़ रुपये की राशि निकलेगी. इसमें एक बड़ा हिस्सा चीनी बैंकों के बकाए के भुगतान में किया जाएगा. चीनी बैंक सबसे बड़े कर्जदाता हैं. उन्हें 5,500 करोड़ रुपये मिलेगा और उनका मूल कर्ज घटकर 4,500 करोड़ रुपये पर आ जाएगा. अनिल अंबानी की कथित व्यक्तिगत गारंटी के मामले में चीनी बैंकों को 1,800 करोड़ रुपये (25 करोड़ डॉलर) मिलेंगे और उनका कर्ज 55 फीसदी घटकर 30 करोड़ डॉलर (2,200 करोड़ रुपये) रह जाएगा.

सूत्रों के अनुसार, इस समाधान योजना के तहत रिलायंस इंफ्राटेल लि. की टावर और फाइबर संपत्तियां 4,700 करोड़ रुपये में रिलायंस जियो को सौंपी जाएंगी. इसी तरह आरकॉम और रिलायंस टेलीकॉम (स्पेक्ट्रम) की संपत्तियों को यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लि. (यूवीएआरसी) 14,000 कराड़ रुपये में अधिग्रहीत करेगी.

चीनी बैंकों…इंडस्ट्रियल एंड कर्मिशयल बैंक ऑफ चाइना लि., चाइना डेवलपमेंट बैंक और निर्यात-आयात बैंक ऑफ चाइना…ने बकाए की वसूली को लेकर अंबानी को ब्रिटेन की अदालत में घसीटा है. सूत्रों ने कहा कि इस मामले में बैंकों की ओर से दिया गया कुल गारंटीशुदा मूल कर्ज करीब 33,000 करोड़ रुपये है. योजना के तहत आरकॉम के 38 कर्जदाताओं के कुल 33,000 करोड़ रुपये के मूल बकाए में से 70 फीसदी से अधिक की वसूली हो जाएगी.

