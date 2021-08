एटीएम में कैश नहीं रखा तो बैंकों पर लगेगा जुर्माना, आम लोगों की दिक्कतों को देखते हुए RBI का बड़ा फैसला

एटीएम की सुविधा होने से नगदी को लेकर काफी सहूलियत हो गई है. हालांकि जब एटीएम मशीन से कैश नहीं मिलता है तो बहुत दिक्कत होती है. अब यह समस्या जल्द हल होने वाली है क्योंकि केंद्रीय बैंक RBI ने एटीएम मशीन से कैश न निकलने पर बैंकों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है. एटीएम में कैश की उपलब्धता न होने पर आम लोगों की दिक्कतों को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह फैसला किया है. आरबीआई का यह फैसला 1 अक्टूबर से लागू होगा. आरबीआई के निर्देशों के तहत 1 अक्टूबर 2021 से अगर किसी बैंक के एटीएम में किसी महीने 10 घंटे भी कैश उपलब्ध नहीं रहता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है. आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि यह फैसला (Scheme of Penalty for non-replenishment of ATMs ) इसलिए लिया गया है ताकि एटीएम के जरिए लोगों को पर्याप्त नगदी सुनिश्चित की जा सके.

आरबीआई के पास बैंकनोट्स जारी करने का मैंडेट है जबकि बैंक अपने ब्रांचेज और एटीएम के नेटवर्क के जरिए पब्लिक को जरूरत के मुताबिक नोट देकर इस मैंडेट को पूरा करती है. इस संबंध में एक रिव्यू में पाया गया कि एटीएम मशीन में कैश की अनुपलब्धता के चलते आम लोगों को असुविधा होती है. ऐसे में यह फैसला लिया गया है कि बैंक/व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (WLAOs) अपने सिस्टम्स/मैकेनिज्म को मजबूत करेंगे ताकि एटीएम में नगदी की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके. इस मैकेनिज्म के तहत अगर पता चलता है कि एटीएम में नगदी खत्म हो गई है तो उसे भरा जा सके. RBI के निर्देशों के मुताबिक इसके उल्लंघन पर जुर्माना लगाया जा सकता है.

आरबीआई के फैसले के मुताबिक अगर किसी महीने में 10 घंटे से अधिक कैश उपलब्ध नहीं रहता है तो प्रति एटीएम 10 हजार रुपये का फ्लैट जुर्माना लगाया जाएगा. व्हाइट लेबल एटीएम (WLA)के मामले में जुर्माना बैंक लगाएंगे. एटीएम में कैश न होने पर बैंकों पर जो जुर्माना लगेगा, उसकी रिकवरी डब्ल्यूएलए ऑपरेटर से होगी जिस पर एटीएम में कैश उपलब्धता की जिम्मेदारी होगी. जून 2021 के अंत तक देश भर में 2,13,766 एटीएम थे.

