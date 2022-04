22 NBFC के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द, अब नहीं कर सकेंगी देश में कोई कारोबार, RBI ने दी जानकारी

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने BNP Paribas India Finance समेत 22 NBFC के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल किए जाने की जानकारी दी है.

RBI ने देश की 22 NBFCs के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सरेंडर किए जाने के बाद कैंसिल कर दिए हैं.

RBI : 22 NBFCs Registration Certificates Surrendered : देश की 22 नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFC) के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द कर दिए गए हैं. ये सभी कंपनियां अब देश में NBFC के तौर पर कोई कारोबार नहीं कर सकती हैं. यह जानकारी सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से जारी एक बयान में दी गई है. रिजर्व बैंक ने बताया है कि जिन 22 NBFC के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द कर दिए गए हैं, उनमें बीएनपी परीबा इंडिया फाइनेंस (BNP Paribas India Finance), स्विस लीजिंग एंड फाइनेंस (Swiss Leasing and Finance) और अवेलेबल फाइनेंस (Available Finance) शामिल हैं. रिजर्व बैंक के मुताबिक इन सभी गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सरेंडर कर दिए हैं. रिजर्व बैंक के मुताबिक इन सभी कंपनियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सरेंडर किए जाने के बाद कैंसिल कर दिए गए हैं. इनके अलावा एस्सेल फाइनेंस होम लोन्स लिमिटेड (Essel Finance Home Loans Limited) ने भी नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) से मिला अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सरेंडर कर दिया है, जिसके बाद उसे भी कैंसिल कर दिया गया है. इसके साथ ही अब एस्सेल फाइनेंस होम लोन्स भी देश में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) के तौर पर कोई कारोबार नहीं कर पाएगी. रिजर्व बैंक ने एक और बयान में बताया है कि उसने कर्णावती कैपिटल मार्केट लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी कैंसिल कर दिया है.



(Input : PTI)

