RBI पॉलिसी: लोन डाउनग्रेड पर RBI ने दी बड़ी राहत, इन रियल्टी स्टॉक्स में आ सकती है तेजी

RBI Monetary Policy On Real Estate Sector: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कॉमर्शियल रियल्टी लोन लेने वालों को गुरूवार को बड़ी राहत दी है. आरबीआई ने फैसला लिया है कि अब उचित कारणों से देरी पर लोन डाउनग्रेड नहीं होगा. इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई डेवलपर किसी वजह से बैंकों का लोन निर्धारित समय पर नहीं चुका पाता हैं, तो उसे एक साल तक NPA घोषित नहीं किया जाएगा. एक्सपर्ट का कहना है कि आरबीआई के इस फैसले से रियल्टी सेक्टर की कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी. माना जा रहा है कि आरबीआई का यह फैसला रियल्टी सेक्टर में तेजी लाने की कोशिशों के तहत है. इस खबर के बाद रियल्टी शेयरों में तेजी देखने को मिली.

ब्रिगेड इंटरप्राइजेज, शोभा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरॉय रियल्टी, प्रे​स्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट, सनटेक रियल्टी

रिजर्व बैंक ने गुरुवार को मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू मीटिंग के दौरान रियल एस्टेट सेक्टर के लिए यह बड़ा फैसला किया है. आरबीआई ने कमर्शियल रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट लोन को चुकाने यानी DCCO को एक और साल के लिए बढ़ा दिया है. इससे ये परियोजनाएं बनाने वाली रियल एस्टेट कंपनियों और उन्हें लोन देने वाले बैंकों को भी फायदा होगा. बैंकों को ऐसी परियोजनाओं को डाउनग्रेड करने की भी जरूरत नहीं होगी. रिजर्व बैंक इस मामले में जल्द ही पूरा ब्योरा जारी करेगा.

ट्रेडिंग बेल्स के सीईओ और को फाउंडर अमित गुप्ता का कहना है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बड़ा फैसला किया गया. उचित कारणों से देरी होने पर लोन डाउनग्रेड नहीं किया जाएगा. यह रियल्टी के लिए बिग बूस्टर साबित होगा. रियल्टी में अगर तेजी आती है तो सीधे तौर पर इससे अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा. उनका कहना है कि आरबीआई के इस फैसले से DLF, ओबेरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज और शोभा जैसी कंपनियों के शेयरों को फायदा होगा. वहीं, HDFC लिमिटेड, LIC हाउसिंग फाइनेंस जैसी फाइनेंस कंपनियों के शेयरों को भी इसका फायदा होगा.

