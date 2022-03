Paytm पेमेंट्स बैंक पर RBI की बड़ी कार्रवाई, नए ग्राहक जोड़ने पर लगाई रोक

RBI Action on Paytm Payments Bank:आरबीआई ने शुक्रवार को पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर यह कार्रवाई “निगरानी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण चिंताओं” को ध्यान में रखते हुए की है.

RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आईटी ऑडिट फर्म से ऑडिट कराने का आदेश भी दिया है.

RBI Action On Paytm Payments Bank: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीम पेमेंट्स बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है. रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेट्स बैंक में नए ग्राहकों को जोड़ने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. आरबीआई ने शुक्रवार को यह कार्रवाई “निगरानी से जुड़ी महत्वपूर्ण चिंताओं” को ध्यान में रखते हुए की है. रिजर्व बैंक की तरफ से इस बारे में जारी आदेश में कहा गया है, “रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35ए में दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को आदेश दिया है कि वह नए ग्राहकों को अपने साथ जोड़ने का काम फौरन बंद करे.” रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को यह आदेश भी दिया है कि वह एक आईटी ऑडिट फर्म की नियुक्ति करके अपने आईटी सिस्टम का गहराई से ऑडिट करवाए. आरबीआई ने अपने आदेश में कहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को भविष्य में नए कस्टमर जोड़ने की इजाजत देने का फैसला आईटी ऑडिटर्स की रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद ही लिया जाएगा. रिजर्व बैंक ने कहा है कि उसने यह कदम इसलिए उठाया है, क्योंकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक की निगरानी व्यवस्था में कुछ गंभीर चिंताजनक बातें देखने को मिली हैं. पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड की स्थापना अगस्त 2016 में की गई थी. कंपनी ने अपना औपचारिक कामकाज मई 2017 में उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक ब्रांच खोलने के साथ शुरू किया. पेटीएम पेमेंट्स बैंक में 49 फीसदी हिस्सेदारी विजय शेखर शर्मा की अगुवाई वाली कंपनी वन 97 कम्यूनिकेशंस लिमिटेड (One 97 Communications Ltd) की है, जबकि 51 फीसदी शेयर खुद शर्मा के पास हैं. (इनपुट : पीटीआई)

