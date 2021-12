Stocks in Focus: Yes Bank-Wipro समेत इन स्टॉक्स पर आज फोकस, इंट्रा-डे में इन शेयरों में लगा सकते हैं दांव

Stocks in Focus: रेटगेन ट्रैवल, विप्रो और येस बैंक समेत इन स्टॉक्स पर आज फोकस रहेगा.

कारोबार के दौरान आज रेटगेन ट्रैवल, विप्रो, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, येस बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील और एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स पर फोकस रहेगा.

Stocks in Focus: इस कारोबारी हफ्ते में घरेलू बेंचमार्क इंडेक्स में 1.5 फीसदी से अधिक की गिरावट आई है. चार्ट पैटर्न से संकेत मिल रहा है कि शॉर्ट टर्म में निफ्टी गिरावट के रूझानों के बीच एक रेंज में ऊपर-नीचे हो सकता है. एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट नागराज शेट्टी के मुताबिक अगर मार्केट 17180-17200 के सपोर्ट लेवल को बनाए रखनें में कामयाब होता है तो इसके बाद बियरिश पैचटर्न से आने वाले कारोबारी दिनों में निचले स्तर से उछाल के संकेत दिख रहे हैं. शेट्टी के मुताबिक अगर निफ्टी इस लेवल से ऊपर चढ़ता है तो नियर टर्म में निफ्टी 17550-17660 के रेजिस्टेंस लेवल को फिर से ब्रेक कर सकता है. इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो आज रेटगेन ट्रैवल, विप्रो, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, येस बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील और एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स पर फोकस रहेगा. स्टॉक मार्केट से जुड़े लाइव अपडेट्स यहां पाएं इन स्टॉक्स पर आज फोकस RateGain Travel Technologies: रेटगेन ट्रैवल के शेयर आज एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे. इसके आईपीओ को निवेशकों की शानदार प्रतिक्रिया मिली थी और सभी श्रेणियों के लिए आरक्षित हिस्सा ओवरसब्सक्राइब हुआ था.

Wipro: दिग्गज आईटी कंपनी विप्रो ने ऐलान किया है कि इनफॉर प्रोडक्ट्स के अमेरिकी सिस्टम इंटीग्रेटर लीनस्विफ्ट सॉल्यूशंस को खरीदने के लिए उसने एक सौदा किया है. विप्रो लीनस्विफ्ट की 100 फीसदी हिस्सेदारी खरीदेगी और इसके लिए वह 2.1 करोड़ डॉलर की रकम नगदी में चुकाएगी. यह सौदा अगले साल 31 मार्च 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है.

Indiabulls Housing Finance: इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के प्रमोटर समीर गहलोत ने गुरुवार को प्रमोटर कंपनियों के जरिए अपनी 12 फीसदी हिस्सेदारी बेच दी है और अब यह पूरी तरह प्रोफेशनल तरीके से मैनेज होने वाली कंपनी बन गई है.

Yes Bank: निजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगले हफ्ते बैठक होने वाली है. इसमें इक्विटी शेयर, डिपॉजिटरी रिसीट्स, कंवर्टिबल बॉन्ड्स. डिबेंचर्स या अन्य इक्विटी-लिंक्ड सिक्योरिटीज को जारी कर फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा. इसके लिए शेयरधारकों या नियामक से मंजूरी लेनी होगी.

JSW Steel: जेएसडब्ल्यू ने ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में 55 हजार करोड़ रुपये का स्टील प्लांट बनाने वाली है. इस प्लांट योजना से प्रभावित होने वाले शख्स के लिए कंपनी ने स्पेशल रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट (R&R) कंपेनसेशन पैकेज घोषित किया है.

NTPC: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने जानकारी दी है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एनटीपीसी के कोयले से चलने वाले 1340 मेगावॉट की क्षमता वाले प्लांट के लिए फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (FGD) सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है. इंट्रा-डे में इन स्टॉक्स पर दांव लगाने की सलाह

रिलायंस सिक्योरिटीज के मुताबिक आज इंट्रा-डे में डिवीसलैब, एचएएल और टीसीएस पर दांव लगा सकते हैं.

DIVISLAB: 4550- 4580 रुपये की प्राइस रेंज में 4720 रुपये के टारगेट प्राइस और 4530 रुपये के स्टॉप लॉस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं.

HAL: 1265- 1275 रुपये की प्राइस रेंज में 1252 रुपये का स्टॉप लॉस रख 1305 रुपये के टारगेट प्राइस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं.

TCS: 3550- 3580 रुपये की प्राइस रेंज में 3750 रुपये के टारगेट प्राइस और 3500 रुपये के स्टॉप लॉस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं. (स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

