अपर सर्किट पर अपर सर्किट, इन PSU बैंक शेयरों ने 3 दिन में लगाई 75% तक छलांग; निवेशक मालामाल

PSU Bank Stocks Rose: सरकारी बैंक शेयरों में 18 फरवरी को भी जमकर तेजी देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में निफ्टी पर पीएसयू बैंक इंडेक्स 6 फीसदी मजबूत हुआ है. आज लगातार तीसरा कारोबारी दिन है जब, सरकारी बैंक शेयरों में जमकर रैली देखने को मिल रही है. इस दौरान कुछ शेयरों ने 56 फीसदी से 75 फीसदी तक छलांग लगाई है. यानी 3 दिन में निवेशकों का शेयर में पैसा 1 लाख रुपये से बढ़कर 175000 रुपये हो गया. असल में 3 दिन पहले न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने यह रिपोर्ट दी थी कि सरकार ने बैंक आफ इंडिया समेत 4 सरकारी बैंकोे को निजीकरण के लिए शॉर्ट लिस्ट किया है.

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी गलातार तीसरे दिन 20 फीसदी का अपर सक्रिट लगा है. तीन दिन में इसका भाव 13.90 रुपये से 24 रुपये तक पहुंच गया है. इस शेयर ने इस दौरान 74 फीसदी की छलांग लगाई है. वहीं, इंडियन ओवरसीज बैंक में गुरूवार को लगातार तीसरे दिन 20 फीसदी का अपर सर्किट लगा है. इन 3 दिनों में शेयर 11 रुपये से बढ़कर 19 रुपये पर पहुंच गया. तीन दिन में शेयर 72 फीसदी महंगा हुआ है.

बैंक ऑफ इंडिया में 18 फरवरी को 10 फीसदी का अपर सर्किट लगा. तीन दिन में इस शेयर की कीमत 58.6 रुपये से 93.10 रुपये तक पहुंच चुकी है. इस शेयर ने तीन दिन में निवेशकों को 58 फीसदी रिटर्न दिया है. जबकि, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आज करीब 10 फीसदी की तेजी है और यह 25.21 रुपये पर पहुंच गया. बुधवार और मंगलवार को इसके शेयर 20-20 फीसदी तक चढ़े थे. बीते तीन दिनों में बैंक का शेयर 16 रुपये से 25 रुपये पर पहुंच गया. यानी इसमें करीब 57 फीसदी तेजी रही है.

निजीकरण की खबर के बाद से शॉर्टलिस्ट हुए 4 बैंकों के अलावा दूसरे सरकारी बैंकों की भी चमक बढ़ी है. यह तेजी गुरुवार को भी जारी है. बीते तीन कारोबारी सत्रों में निफ्टी पीएयसू बैंक इंडेक्स ने 14 फीसदी की दमदार तेजी दर्ज की है. 18 फरवरी की बात करें तो इन बैंकों के अलावा बैंक आफ बड़ौदा में 13 फीसदी, यूनियन बैंक आफ इंडिया 12 फीसदी, यूकों बैंक में 7 फीसदी, पीएनबी में 5 फीसदी की तेजी है. इंडेक्स पर सभी शेयर हरे निशान में दिख रहे हैं.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार ने बैंक ऑफ इंडिया समेत उन 4 सरकारी बैंकों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है, जिनका प्राइवेटाइजेशन किया जाना है. इनमें अन्य 3 बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं. सरकारी सूत्रों ने कहा कि इन 4 में 2 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन अगले वित्त वर्ष यानी 2021-22 में हो सकता है. हालांकि, सरकार ने अभी प्राइवेट होने वाले बैंकों का नाम औपचारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं किया है. हालांकि सूत्रों ने यह भी कहा कि बैंकों के प्राइवेटाइजेशन में सरकार बैंक में कर्मचारियों की संख्या, ट्रेड यूनियन का दबाव और इसके राजनीतिक असर का आकलन करने के बाद ही अपना फाइनल डिसीजन लेगी.

