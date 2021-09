Rakesh Jhunjhunwala के 15 से 20 शेयरों में गिरावट लेकिन बढ़ती जा रही है पोर्टफोलियो की ताकत, आखिर क्यों?

बिग बुल राकेश झुनझुनवाला अपने शेयरों में आए उछाल की वजह से चर्चा में रहते हैं. लेकिन इस वक्त उनके पोर्टफोलियो में शामिल 15 से 20 शेयर 52 सप्ताह के अपने सर्वोच्च स्तर पर नीचे पर ट्रेड कर रहे हैं. हालांकि इस गिरावट के बावजूद उनका पोर्टफोलियो अब तक मार्केट से अच्छा प्रदर्शन करता आ रहा है. 2021 में अब तक सेंसेक्स में 21 फीसदी की उछाल दर्ज की जा चुकी है लेकिन झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो ने 31 फीसदी का रिटर्न दिया है.

झुनझुनवाला के इक्विटी पोर्टफोलियो में 36 शेयर हैं. इसकी कुल कीमत 21 हजार करोड़ रुपये है. जून तिमाही के अंत में इसकी कुल कीमत 19,600 करोड़ रुपये है थी. मार्च तिमाही में यह कीमत 16,700 करोड़ रुपये थी वहीं दिसंबर 2020 में यह 16 हजार करोड़ रुपये थी. इस तरह देखें तो उनकी पोर्टफोलियो की कीमत लगातार बढ़ी है, भले ही इसमें शामिल 15 से 20 शेयरों में गिरावट आई हो.

झुनझुनवाला को पोर्टफोलियो में शामिल जिन प्रमुख शेयरों में गिरावट आई है उनमें ल्यूपिन (Lupin), जुबिलेंट फार्मोवा ( Jubilant Pharmova),एनसीसी ( NCC) इंडियाबुल्स हाउसिंग ( Indiabulls Housing) जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज ( Geojit Financial Services) करुर वैश्य बैंक ( Karur Vysa Bank) और वोकहार्ट (Wockhardt) के शेयर अपने 52 हफ्ते के स्तर से 50 फीसदी तक गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं. झुनझुनवाला के पास ल्यूपिन के 711 करोड़ रुपये के शेयर हैं. यह शेयर बीएसई पर 981 रुपये पर ट्रेड कर रहा है जबकि 2 जून को इसका भाव 1267 रुपये पर था. इस साल इस शेयर में 2 फीसदी गिरावट आई है.

झुनझुनवाला के पास जुबिलेंट फार्मोवा के 632 करोड़ रुपये के शेयर हैं. यह शेयर 8 फरवरी को 981.90 रुपये पर था जो इसका 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर था. लेकिन अब यह 36 फीसदी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है. बिग बुल ने जून तिमाही में इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के शेयर लिए थे. यह स्टॉक अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर से 27 फीसदी गिर चुका है. इसके बावजूद झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो मजबूत होता जा रहा है.

