इनसाइडर ट्रेडिंग में फंसे बिग बुल राकेश झुनझुनवाला! सेबी ने भेजा समन, इन शेयरों पर दिखा दबाव

Rakesh Jhunjhunwala Under SEBI Scanner: शेयर बाजार के जाने माने निवेशक और बिग बुल के नाम से मशहूर राकेश झुनझुनवाला इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में मार्केट रेगुलेटर सेबी की जांच के दायरे में आ गए हैं. द इकोनॉमिक टाइम्स और मिंट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सेबी यह जांच एजुकेशन फर्म अपटेक लिमिटेड के शेयरों में ट्रेडिंग के मामले में कर रहा है. सेबी ने इस मामले में अरबपति निवेशक झुनझुनवाला और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों को इस मामले में नोटिस भेजकर जांच में सहयोग करने को कहा है. बता दें कि झुनझुनवाला के अलावा उनके दूसरे फैमिली मेंबर भी अपटेक लिमिटेड में शेयर होल्डर हैं.

हालांकि रिपोर्ट के अनुसार अभी यह पुष्टि नहीं हुई है कि किस अवधि में अपटेक लिमिटेड में इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों का कथित तौर पर उल्लंघन हुआ था. बता दें कि राकेश झुनझुनवाला का अपटेक में 24.24 फीसदी शेयर होल्डिंग है, जिसकी वैल्यू करीब 160.7 करोड़ रुपये है. झुझुनवाला ने पहली बार 2005 में अपटेक में स्टेक लिया था. तब उन्होंने 56 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 10 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी थी.

राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में जो शेयर शामिल हैं, उनमें सबसे ज्यादा 7219 करोड़ रुपये की वैल्यू टाइटन कंपनी की है. इसके अलावा उन्होंने फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड, अपटेक लिमिटेड, फेडरल बैंक, एनसीसी, एस्कार्ट, डेल्टा कॉर्प, एग्रो टेक, वीआईपी इंडस्ट्रीज, करूर व्यासा बैंक, ल्यूपिन और ओरिएंट सीमेंट जैसे शेयरों में भी बड़ा निवेश किया है.

टाइटन कंपनी: टाइटन कंपनी में आज करीब 0.60 फीसदी गिरावट है और शेयर 1206 रुपये तक कमजोर हुआ है.

अपटेक लिमिटेड: अपटेक लिमिटेड में आज 6 फीसदी से ज्यादा गिरावट रही और शेयर 159 रुपये तक टूट गया.

फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस: शेयर करीब 050 फीसदी टूटकर 42 रुपये के भाव तक आ गया.

फेडरल बैंक: फेडरल बैंक में सपाट कारोबार हो रहा है और शेयर बिना किसी बदलाव के 95 रुपये पर दिख रहा है.

एनसीसी: शेयर में करीब 1 फीसदी गिरावट है और यह 57.60 के भाव पर ट्रेड कर रहा है.

ल्यूपिन: ल्यूपिन 0.50 फीसदी मजबूत होकर 755 रुपये के भाव पर है.

रिपोर्ट के अनुसार झुनझुनवाला के अलावा उनकी पत्नी रेखा, भाई राजेश कुमार, सास सुशीला देवी गुप्ता को भी सेबी ने पूछताछ के लिए 24 जनवरी को बुलाया था. झुनझुनवाला सेबी के जांच अधिकारी के सामने पेश हुए थे और उनसे मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित सेबी के मुख्यालय में करीब 2 घंटे तक पूछताछ की गई थी. जबकि झुनझुनवाला की बहन सुधा गुप्ता को सेबी ने पूछताछ के लिए 23 जनवरी को बुलाया था.

जब कंपनी के मैनेजमेंट से जुड़ा कोई शख्स कंपनी की अंदरूनी जानकारी होने के आधार पर शेयर खरीद या बेचकर गलत ढंग से कमाई करता है तो इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है. सेबी ने निवेशकों की हितों की रक्षा के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग के खिलाफ सख्त नियम बनाए हैं और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ गलत तरीके से कमाई करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.