Jhunjhunwala Portfolio: झुनझुनवाला इस कंपनी में करेंगे 31 करोड़ रुपये का निवेश, खबर आते ही शेयर ने लगाई जबरदस्त छलांग

Rakesh Jhunjhunwala Portfolio: भारतीय शेयर बाजार के बिग बुल कहे जाने वाले निवेशक राकेश झुनझुनवाला के एक कंपनी में 31 करोड़ रुपये लगाने का मन क्या बनाया, उसके शेयर की कीमतें आसमान छूने लगीं. ये कंपनी है राघव प्रोडक्टिविटी एन्हेंसर्स (Raghav Productivity Enhancers), जिसके शेयरों की कीमत सोमवार को BSE पर 716 रुपये 90 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई पर जा पहुंची. इस शेयर ने 5 फीसदी का अपर सर्किट भी छू लिया. इस शेयर में एक साल से कम समय के दौरान 617 फीसदी का इजाफा देखने को मिल चुका है.

माना जा रहा है कि शेयर में यह उछाल Raghav Productivity Enhancers की ओर से यह जानकारी देने की वजह से आई है कि राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala) कंपनी में करीब 31 करोड़ रुपये का निवेश कर रहे हैं. झुनझुनवाला कंपनी के 30.90 करोड़ रुपये के 6 लाख अनसिक्योर्ड कंपल्सरी कन्वर्टिबल डिबेन्चर्स (CCDs) खरीदेंगे.

राघव प्रोडक्टिविटी एन्हेंसर्स के 515 रुपये प्रति यूनिट की कीमत पर 6 लाख CCDs जारी करेगी. प्रत्येक CCD पर 15 फीसदी ब्याज दिया जाएगा. CCDs अलॉटमेंट की तारीख से 18 महीने बाद इक्विटी शेयर्स में बदल जाएंगे. कंपनी की तरफ से बीएसई में दी गई जानकारी के मुताबिक डील की तारीख 26 जुलाई रहेगी. फाइलिंग में आगे कहा गया है कि बोर्ड ने इक्विटी शेयर के कन्वर्जन प्राइस को इस आधार पर मंजूरी दी है: i) 515 रुपये प्रति शेयर जिसमें 505 रुपये प्रति शेयर का प्रीमियम शामिल है, ii) सेबी (इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स) के रेगुलेशन 164(1) के मुताबिक ज्ञात कीमत.

राघव प्रोडक्टिविटी एन्हेंसर्स के शेयर 13 अप्रैल 2016 को 28.6 रुपये पर लिस्ट किए गए थे. पिछले एक महीने में राघव प्रोडक्टिविटी एन्हेंसर्स के शेयरों में 63 फीसदी का उछाल आया है. इसकी तुलना में इसी अवधि के दौरान बीएसई सेंसेक्स में 375 प्वॉइंट्स या 0.71 फीसदी की तेजी देखने को मिली है.

राघव प्रोडक्टिविटी एन्हेंसर्स का नेट प्रॉफिट जून 2021 में खत्म होने वाली तिमाही में 637.93 फीसदी बढ़कर 4.28 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. यह जून 2020 में 0.58 करोड़ रुपये था. कंपनी की बिक्री जून 2021 में खत्म तिमाही में 127.23 फीसदी बढ़कर 20.61 करोड़ रुपये पर पहुंच गई. यह जून 2020 में खत्म होने वाली तिमाही के दौरान 9.07 करोड़ रुपये रही थी. 30 जून 2021 के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 69.61 फीसदी पर है.

(Story: Surbhi Jain)

